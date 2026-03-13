Angelique Boyer y Bárbara de Regil: de socias a amigas en cine

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- Aunque

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nunca habían trabajado juntas en ninguna producción, el destino las unió inesperadamente en "", película que ambas protagonizan y que terminó por unirlas más allá de la pantalla. En entrevistas con EL UNIVERSAL contaron detalles sobre su amistad más allá de la pantalla"Terminando la peli y yo dije:va Angie (Angelique) y nos lo dijimos, si lo hablamos, dijimos, ya, por favor", confiesaentre risas a EL UNIVERSAL.Al concluir este proyecto cinematográfico, cada una se llevó aprendizajes distintos. Por ejemplo,explicó quele enseñó laa los demás dentro del set."Le aprendí, así es como se hace, el equipo que se tiene que hacer elque tiene por todo mundo, por la gente, por ella misma, a su trabajo, como cuida todo, es impecable, como.", confesó De Regil.Por su parte,aseguró que de su compañera aprendió a compartir su intensidad durante las grabaciones, algo que se refleja en la química que ambas muestran en pantalla y que provoca risas entre el público."Hace que todos nos pongamos a su nivel en, es muy generosa en compartir, como bien dice ella, el, entender perfectamente cuál es el chiste y en qué momento cae", dice Angelique con ternura.Para, "" también representa sude la televisión a la gran pantalla. Sin embargo, más que elde actuar en cine, lo que le generason las"Entonces, esto es lo más difícil que hemos estado viviendo desde que empezó la película, porque te puedo decir que todo se puede dando de manera fluida, lo disfrutamos de principio a fin, no queríamos que se acabara.", describeLa historia sigue a), una sofisticada relacionista pública, y), una entrenadora intensa y directa, quienes descubren que el mismo hombre al que creían perfecto no solo las engañó, sino que también les robó y las dejó embarazadas.De rivales pasan a formar una inesperada alianza para. En el camino, ambas descubren que su verdadera complicidad no está en el amor por él, sino en la amistad que nace entre ellas. La pregunta es si lograrán. La película "",en todos los