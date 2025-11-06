Annasofia compite por Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La música colombiana Annasofia compite en la categoría mejor nuevo artista de los Latin Grammy, una nominación que solo puede ocurrir una vez en la vida, y lo hace por su EP "Primer intento" que surgió, precisamente, de superar las dudas como artista debutante.

"Yo no tengo una mariposa, sino que tengo como un zoológico en el estómago", dijo en una entrevista reciente desde Miami, donde reside, durante los preparativos para la ceremonia de los Latin Grammy que se entregan el 13 de noviembre en Las Vegas.

Annasofía, quien se presentará en vivo en la Noche de Estrellas de la 26a entrega anual del Latin Grammy, se enteró de su nominación todavía en a la cama y en compañía de su hermana.

"Teníamos la leve esperanza de que pudiera suceder", dijo. "Pero yo hasta que no lo viera en el video, pues no, no iba a creer. Y cuando salió mi nombre ahí fue muy emocionante. Mi mamá nos llamó por FaceTime y mi papá, estaban saltando, estaban que se infartaban de la felicidad".

En la familia nuclear de Annnasofia no hay músicos, su padre es ginecólogo y su madre es psicóloga. Pero la semilla comenzó a sembrarse con su abuelo, quien tenía una colección de vinilos de todo tipo de música. También gracias a una tía casada con un integrante de Café Quijano.

"Él (su tío) siempre llegaba a la casa a las reuniones familiares con su guitarra. Entonces como que me empezó a generar ese interés", dijo Annasofia.

Comenzó a tocar la batería a los siete años, después aprendió piano y guitarra. Años después recibió un mensaje por Instagram del productor Julio Reyes Copello, quien ha colaborado con artistas como Marc Anthony, Alejandro Sanz y Laura Pausini, pero no se conocieron hasta un par de años después, cuando Annasofia viajó un verano a Mami.

"Le dije ´'maestro, estoy por acá, si esa invitación sigue en pie, me encantaría ir a conocerte'", recordó. "Lo conocí a él y nos volvimos súper cercanos, al punto que me hizo la invitación de ser parte de su academia... a las tres semanas yo ya estaba aquí en Miami viviendo".

En el año en que formó parte de la academia Annasofia tuvo tiempo para conocerse mejor como artista. "Sanó un montón la relación mía con mi creatividad y con mi arte", señaló.

"Primer Intento" refleja ese momento en el que rompió con las expectativas externas, es una especie de diario abierto sobre todo el camino recorrido. Aunque no todo fue fácil, como lo expresa en la canción que le da título y dice: "vivo haciéndome la buena, pero no creo que sea tan buena. Si fuera buena, no estaría sintiendo rabia".

"Uno se cuestiona a sí mismo por qué está sintiendo todas estas emociones, no tan chéveres, pero al final del día, pues somos humanos y hay que vivirlas y sentirlas todas para poder también atravesarlas", dijo.

Su EP tiene una base pop sobre la cual hay música latina, música electrónica, un poco de R&B y hip hop.

"Tenía muchas preguntas sin respuesta y me atormentaba un montón no saber el género que quería hacer", dijo Annasofia. "Escucho Mac Miller, Anderson .Paak, Queen, Alice Cooper, pero luego te escucho el Grupo Niche. Entonces creo que eso es como el reflejo, un poco de todas las cosas que me gustan".

En el proceso de creación, Annasofia se descubrió como productora, algo que en un principio le parecía muy difícil de alcanzar. "Solita", que coprodujo con Reyes Copello y compuso con Spread Lof, es un homenaje a la valentía de asumir retos.

"´Solita´ me dio esa seguridad de decir ´sí, tú puedes hacerlo´", dijo. "Es una canción muy especial para mí, siempre que la escucho se me sale una lagrimita".

"Lo dejo fluir", dijo, es una canción que le escribió a la Annasofia del futuro. "Para cuando se le olvide que está viviendo el sueño y cuando se le olvide que está en el camino correcto".

Pero en el futuro mucho más cercano, Annasofia estará en la alfombra roja de los Latin Grammy y en la ceremonia donde espera conocer a algunos de los nominados.

"En mi categoría hay una cantidad de gente que admiro; Yerai es un español increíble, Camila Guevara es una artistaza, Isadora, Alleh. O sea, siento que todos somos bien especiales ahí en esa categoría", señaló.