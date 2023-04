ANUNCIA GIRA, EL SOL

CIUDAD DE MÉXICO.- Dicen por ahí que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y tal como lo advirtió hace unos días, este 19 de abril, el día de su cumpleaños número 53, Luis Miguel hizo un importante anuncio sobre la gira que emprenderá este 2023.

Ante la espera de miles de fans y las expectativas a todo lo que daban, hace tan sólo un par de minutos, el llamado “Sol de México” reveló la lista de ciudades a las que llevará esta nueva etapa de su carrera y para sorpresa de muchos, no son tantas como se esperaba.

De acuerdo con un video que publicó en sus redes sociales, el intérprete de “La incondicional” arrancará con su tour internacional el próximo mes de agosto en Buenos Aires, Argentina, donde ofrecerá tres conciertos. También llegará a otros países como Chile, EU y por supuesto México.

Mientras que en el extranjero ofrecerá más de 20 shows, para tierras aztecas reservó las últimas fechas de su agenda y será a finales de año, específicamente en noviembre cuando el público mexicano pueda volver a ver brillar al Sol.

Según lo planeado, la gira en México iniciará el próximo 15 de noviembre en Monterrey, con una sola presentación, para después dirigirse a la CDMX donde abrió tan solo tres fechas. El resto del recorrido lo completa Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, León, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Morelia; y finalizará el 17 de diciembre en Guadalajara.

La reacción por parte de los usuarios no se hizo esperar y aunque muchos no pudieron esconder su emoción por el tremendo regalo que les hizo a sus fans, otros se dijeron un tanto desilusionados pues no incluyó varios países de Latinoamérica y consideran que los shows serán insuficientes.

“Qué bendición”, “La leyenda de regreso”, “No me lo pierdo”, “Este sí es el precio de mi vida”, “Te amo mi Sol hermoso”, “Ya se me quitó lo triste”, “Ya quiero verte hermoso”, “Por fin, me infarto”, son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hasta este miércoles no se han revelado las sedes en las que se presentarán y tampoco cuando podrían salir a la venta los boleto y costos.