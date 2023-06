Anuncian disponibilidad en las fases del Corona Capital

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 9 (EL UNIVERSAL).- La euforia por el festival de música Corona Capital comenzó desde hace unos días cuando se dio a conocer el cartel.

Y no es para menos, pues este año tocarán bandas como: Arcade Fire, Pulp, Thirty Seconds to Mars, Two Door Cinema Club, Phoenix, The Cure, entre muchos otros.

Ciertamente las bandas recuerdan aquellos años de pubertad en los que la ropa al estilo "hipster", estaba de moda. Donde el rock y el indie se complementaban para hacer un perfecto estilo.

También hablamos de cuando estaba de moda lo "vintage" aunque parece que eso nunca pasará, al contrario, se va reinventando.

Volviendo al tema de Corona, los usuarios han dado a conocer en redes que tuvieron problemas al adquirir sus entradas, por ejemplo, la usuaria de Twitter @SheilaCoroni se quejó de que no se respetó su lugar además de que le pareció excesivo el costo del cargo por servicio.

Anuncian las nuevas fases del Corona Capital

La tarde de este viernes se publicaron las fases, los días y los precios para el festival.

Es importante mencionar que a una hora de su publicación, hubo una gran respuesta por parte de los usuarios quienes mostraron que ya estaban en la fila de la fase 4.

Pero todavía tienes oportunidad de alcanzar entradas, porque no son las últimas fases sino que aún quedan otras por anunciar.