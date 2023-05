Arranca en SLP filmación de "Lupe" protagonizada por Itatí Cantoral

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP, mayo 29 (EL UNIVERSAL).- Este lunes se filmó, en el Teatro de la Paz de San Luis Potosí, la primera escena de la película "Lupe", que narra la vida y obra de la actriz y bailarina Lupe Vélez y que es protagonizada por Itatí Cantoral.

En el evento del primer "claquetazo", Cantoral se mostró sumamente conmovida y aseguró que consolidar este proyecto y poder dar vida a Lupe ha sido todo un reto, pues el rodaje se había estado postergando por situaciones extraordinarias que incluso la llevaron a pensar en que la estrella potosina no quería ser interpretada y que su vida llegara a la pantalla grande.

"Ocurrían cosas como accidentes en carretera que hacían que de la ciudad de México a San Luis se hicieran 12 horas, y comencé a creer que a lo mejor Lupe no quería ser filmada, yo soy muy creyente... de pronto cuando Ricardo supo del proyecto que vinieron de la ciudad de Guadalajara a proponerlo todo surgió de manera increíble, conseguimos el primer recurso y ya hoy está grabada la primera escena", dijo.

Para la interpretación del papel de Lupe Vélez, Itatí Cantoral estudió durante un año en Nueva York perfeccionando su inglés, adicionalmente estuvo en el observatorio de San Francisco y se ha preparado en baile y canto para dar vida a cada una de las interpretaciones de las artes que dominaba la potosina.

En este sentido, Cantoral incluso bromeó y dijo que ahora ha vuelto a cantar y lo hace "mejor que (cuando cantó) la Guadalupana".

Ya caracterizada de Lupe, con cabello negro y ligeramente rizado, Itatí Cantoral subrayó que sumergirse en la vida de la también llamada "Volcán Mexicano" ha sido inspirador, por lo que espera que está historia cause esta misma sensación entre la niñas y mujeres mexicanas.

La película que cuenta la vida de la actriz potosina que logró sortear los desafíos culturales llevando su talento a Hollywood, se estará filmando en territorio potosino, teniendo como locación lugares como el Teatro de la Paz, el museo de la máscara, el museo del virreinato, entre otros.

En la semblanza proyectada sobre Vélez, se destacó su amplio conocimiento y dominio en las artes escénicas como actriz, bailarina y cantante: "Hoy San Luis Potosí comienza a desenterrar uno de los más grandes tesoros escondidos en las minas de su memoria y sin duda de la cinematografía mexicana y norteamericana", agregó Itatí Cantoral.

La "Joya potosina" fue pionera constructora de puentes, de la industria hollywoodense y la mexicana, fue ovacionada por hacer reír en tiempos de guerra.

Finalmente, tanto la protagonista de la cinta, como el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona reconocieron la figura de empoderamiento femenino que hoy representa la carrera que logró forjar Lupe Vélez.

Ambos concluyeron que con la producción en manos de la productora Mil Nubes, se rescatará la memoria de la actriz hollywoodense que fue manchada tras el final que ella misma eligió tener.