ARRASA EN LOS PREMIOS BAFTA

LONDRES.- La serie británica ´Adolescencia´ (Adolescence), de Netflix, se coronó este domingo como la gran triunfadora en la ceremonia de entrega de los premios BAFTA de televisión, tras acumular un total de cuatro máscaras doradas, incluida la categoría de mejor miniserie dramática.

´Adolescencia´, creada por los británicos Jack Thorne y Stephen Graham, relata la historia de Jamie (Owen Cooper), un niño de 13 años acusado del asesinato de una compañera de su colegio, y a lo largo de sus cuatro capítulos -rodados en plano secuencia- explora cómo internet impulsa la violencia, el acoso escolar o la misoginia entre los adolescentes.

El exitoso drama criminal de Netflix, que acumula 142 millones de visualizaciones y es el segundo título más visto de la historia de la plataforma (solo por detrás de la primera temporada de ´Miércoles´) también partía como el favorito para estos BAFTA televisivos.

De hecho, el galardón inicial de la noche, el de mejor actor de reparto, fue a parar a manos del joven Owen Cooper, que con tan solo 16 años se consagra como una de las grandes promesas del panorama actual, gracias a su celebrado debut actoral en ´Adolescencia´.

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Cooper agregó así el primer BAFTA a su ya engrosado palmarés, tras haber obtenido un Globo de Oro, un Emmy y un Actor Award, y rindió homenaje a los Beatles cuando subió a recoger la máscara dorada.

La Academia británica de Cine y Televisión reconoció asimismo a Christine Demarco, que encarna a Manda, la madre de Cooper en ´Adolescencia´, como mejor actriz de reparto. La gran sorpresa de la noche se dio en la categoría de mejor actriz, donde se impuso Narges Rashidi, por su papel protagonista en la miniserie de la BBC ´Prisioner 951´, y quien recordó durante su discurso de aceptación que ella era una niña nacida en Irán "que sobrevivió a la guerra con siete años".

El BAFTA a mejor serie dramática se lo llevó el título de ITV ´Code of Silence´ (Código de Silencio), sobre una persona sorda que ofrece su ayuda a la policía gracias a su habilidad de leer los labios, que puede verse en España a través de Filmin.