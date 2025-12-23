Así anunció Aristegui su salida de CNN tras 20 años al aire

Este lunes, la periodista Carmen Aristegui dio a conocer su salida del noticiero de CNN, luego de más de 20 años al aire.

Durante la emisión de su último programa, Aristegui aseguró que seguirá ejerciendo el periodismo. "Me despido de este espacio con la mirada puesta en nuevos proyectos, en nuevos desafíos […] Seguiré ejerciendo el periodismo, seguiré trabajando para las audiencias y seguiré adelante con nuestra tarea, con la firme convicción de que los periodistas somos necesarios para la democracia".

"Se cierra un ciclo aquí y lo que toca es dar gracias", añadió.

Aunado a ello, agradeció a sus compañeros del canal, así como a los invitados que se hicieron presente en su noticiero y a la audiencia. "Gracias a CNN por todo este tiempo, gracias a mis compañeros y amigos de todos estos años, gracias a todos nuestros invitados, a nuestras invitadas por su disposición a estar aquí para hablar, para revelar, para debatir y para analizar las cosas más importantes y trascendentes que han ocurrido en todos estos años. Y principalmente gracias a usted por ser la parte fundamental y razón de ser de nuestro trabajo".

Finalmente, deseo una feliz Navidad y los mejores deseos para el 2026. "Gracias, gracias, muchísimas gracias. Desde aquí les envío un fuerte abrazo, una muy feliz Navidad y mis mejores deseos para 2026 y siempre".