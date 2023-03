Así es Bader Shammas, el esposo de Lindsay Lohan

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- Bader Shammas es el nombre del esposo de Lindsay Lohan, quien este martes compartió la noticia de que se convertirá en mamá a los 36 años, lo hizo con una tierna publicación en sus redes sociales, la foto de un pañalero color blanco con la leyenda: "Coming soon".

"¡Estamos bendecidos y emocionados!", escribió para acompañar la publicación que suma más de un millón de "me gusta"; las sorpresas con la polémica estrella noventera comenzaron en noviembre de 2021, cuando anunció que estaba comprometida.

En sus redes posteó varias fotos en las que luce su costoso anillo de compromiso con un diamante con forma oval.

"Mi amor. Mi vida. Mi familia. Mi futuro", se lee en la publicación; desde entonces, las fotos con Bader Shammas se hicieron más constantes, por ejemplo, un par de diciembre en las que aparecen amorosos en medio de la nieve invernal.

El Día de San Valentín también compartió una foto con su amado: "Mi San Valentín para siempre", aseguró en el año pasado.

La estrella de "Mean Girls" ("Chicas malas") ha vivido entre los rascacielos de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos por varios años. Las celebridades de Hollywood buscan escapar de los reflectores se han comenzado a mudar al lujoso emirato, donde no hay paparazzi tras ellos y se pueden resguardar en las lujosas villlas en la isla artificial con forma de palma de la ciudad.

La acriz lo sabe y seguramente por ello está ahí junto a su esposo Shammas, un residente de Dubái cuya página de LinkedIn dice que es vicepresidente asistente de manejo de fondos internacionales en el banco Credit Suisse.Antes de ingresar a la empresa financiera suiza, que atiende a algunas de las personas más ricas del mundo, trabajó en BNP Paribas, uno de los bancos franceses más grandes, en Kuwait y Bahréin.Desde que se mudó a Dubai, Lohan ha mantenido un bajo perfil y ha dicho que sus días de fiesta quedaron atrás, ahora es una mujer casada que pronto se convertirá en madre.Lindsay Lohan disfruta de su vida familiar junto a su esposo Bader Shammas.Lindsay Lohan comenzó su carrera artística con 11 años como una actriz infantil de Disney.Desde que entró en nómina con la compañía de Mickey Mouse para protagonizar "The Parent Trap", en 1998, Lohan ha aparecido en más de 20 películas y más de 10 programas de televisión.En 2004 llegó su momento cumbre con "Mean Girls", convertida en un clásico de la comedia adolescente.Pero pronto llegaron los problemas con el alcohol y al volante para Lohan, que en 2005, cuando aún era menor de edad, ya asistía a reuniones de Alcohólicos Anónimos y admitía consumir drogas.Desde entonces, las polémicas y los conflictos con la Justicia se encadenaron y la joven se convirtió en un objetivo de la prensa rosa, que se alimentó de sus tiras y aflojas con la ley por infracciones que la llevaron a pasar breves estancias en la cárcel.Tras ese turbulento episodio, la artista se retiró de la industria del espectáculo y pasó varias temporadas en Dubái y otras ciudades europeas, donde abrió negocios como un club de playa en Mykonos (Grecia).