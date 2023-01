Así la está pasando Clara Chía tras canción de Shakira

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- El "bombazo" que Shakira lanzó con su nueva canción "BZRP Music Session #53", en la que revela detalles de la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía, mantiene a la joven de 24 años paralizada, pues en el tema musical es mencionada en un revelador juego de palabras en el que la colombiana asegura que no es una buena persona.

El exfutbolista Gerard Piqué de 35 años, conoció a la catalana Clara Chía, de 23, en un local nocturno al que solía acudir con sus amigos, después, la joven empezó a trabajar en Cosmos, la empresa de Piqué.

La felicidad del deportista haciendo público su amor en un concierto de verano contrastaba mientras tanto con las primeras apariciones en prensa de Shakira haciendo surf con sus hijos en una playa del norte de España. En esas fotografías, la cantante aparecía triste y cabizbaja, arropada por sus dos pequeños.

Piqué se muestra campante y enamorado con Clara por las calles de Barcelona y en los aeropuertos, pues la pareja ha sido captada en varias ocasiones viajando juntos, en un concierto, fiestas entre amigos, y por supuesto, también con los papás del deportista.



Clara Chía, escondida

La joven que mantiene todas sus redes sociales estrictamente privadas habría publicado en un estado de WhatsApp el emoticón de "aburrimiento" minutos después del lanzamiento del nuevo tema de Shakira, el cual borró poco tiempo después.

Comunicadores españoles como Miquel Blazquez y Juan Etchegoyen conversaron sobre lo mal que la está pasando Clara tras la polémica por el revelador video de Shakira; la joven no sólo está sufriendo el acoso en redes sociales, la ola de memes y las críticas mediáticas, sino que los "paparazzi" no la dejan en paz.

"Hay distintos fotógrafos y 'paparazzis' persiguiéndole a toda hora y de hecho te cuento que ella ha dejado de trabajar en Cosmos, la empresa de Piqué, o mejor dicho ha dejado de ir al lugar, se entiende que sigue trabajando desde su casa", dijo el periodista Blazquez.

Agregó que Chía se ha mantenido el mayor tiempo posible resguardada en su casa para evitar el acoso.

"Lo que te estoy contando de este estado de persecución tiene que ver un poco con la reacción de Clara estas últimas semanas, la chica no puede salir de su casa prácticamente y desde el entorno de Cosmos están molestos con su actitud, la chica empezó a salir con Piqué y ya no trabaja tanto, va un poco de diva digamos", detalló.

Mientras Shakira está probando las mieles del éxito con este tema que la ubica en la cúspide de Spotify y YouTube, de Clara Chía también se habla con memes y ataques por haberse relacionado sentimentalmente con Piqué, quien llevaba 12 años con la cantante y tienen dos hijos en común.

Gerard Piqué defendió públicamente a Clara en su canal de Twitch, de Kings League, donde mencionó el reloj Casio, en referencia a su novia, y aseguró que ese Casio que llevaba puesto "duraba para siempre".