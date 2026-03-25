logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Así luce la nueva serie de Harry Potter en su primer adelanto

La serie incluirá personajes clásicos y escenarios emblemáticos como el callejón Diagon y Hogwarts.

Por El Universal

Marzo 25, 2026 03:01 p.m.
A
Así luce la nueva serie de Harry Potter en su primer adelanto

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- HBO finalmente lanzó el primer tráiler de la serie de Harry Potter y anunció la fecha de estreno.
Luego de todo el debate que hubo alrededor de las elecciones de cast en la producción que por cierto se reporta es la más cara de la historia con un costo cercano a los 100 millones por capítulo, miles ya han podido dar un vistazo al mundo mágico.
Harry, Ron, Hermione y más regresan, quizá luciendo un poco extraños para aquellos que crecieron con las películas de Warner, pero con la misma esencia y una emoción mayor derivada de todo aquello que finalmente se verá en pantalla.
En este primer tráiler de la serie de Harry Potter se aprecia al niño que vivió en su escuela muggle, así como algunos planos del callejón Diagon, el expreso de Hogwarts y el estadio de quiditch.
Además de eso los profesores no podían faltar; sin embargo, sólo se muestran a Minerva McGonagall (a quien interpretara Maggie Smith en la saga de películas), Hagrid (posteriormente maestro de cuidado de criaturas mágicas) y Pomona Sproud quien enseña herbología.
Dejando a otros aún en las sombras para más adelante como Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore y Severos Snape e incluso Quirrel, que posiblemente harán su debut en trailers posteriores, ahora vamos con la fecha de estreno.
Magos y brujas, sus maletas tienen que estar listas y ustedes preparados para cruzar el andén 9¾ la navidad de este mismo 2026 cuando sea el estreno de la nueva serie de Harry Potter.
Aunque no se menciona con número, el primer tráiler de esta producción que se dice, será extremadamente fiel a los libros señala "Christmas 2026", lo que significa que el 25 de diciembre será momento de volver a Hogwarts, no olviden llevar firmado su permiso para Hogsmeade.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Así luce la nueva serie de Harry Potter en su primer adelanto
Así luce la nueva serie de Harry Potter en su primer adelanto

Así luce la nueva serie de Harry Potter en su primer adelanto

SLP

El Universal

La serie incluirá personajes clásicos y escenarios emblemáticos como el callejón Diagon y Hogwarts.

La historia detrás de la ruptura de Rocía Durcal y Juanga
La historia detrás de la ruptura de Rocía Durcal y Juanga

La historia detrás de la ruptura de Rocía Durcal y "Juanga"

SLP

El Universal

El cáncer afectó la carrera de Rocío Dúrcal y su relación con Juan Gabriel, quien no la acompañó en su enfermedad.

Ganadores del Oscar buscan realizar documental definitivo sobre IA
Ganadores del Oscar buscan realizar documental definitivo sobre IA

Ganadores del Oscar buscan realizar documental definitivo sobre IA

SLP

AP

La producción busca generar conciencia y diálogo sobre el impacto de la IA en la sociedad y el futuro humano.

Lola Beltrán, la mujer que rompió moldes en la música ranchera
Lola Beltrán, la mujer que rompió moldes en la música ranchera

Lola Beltrán, la mujer que rompió moldes en la música ranchera

SLP

El Universal

María Elena Leal destaca la importancia de preservar el legado para nuevas generaciones