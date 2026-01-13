logo pulso
Camerino

´AVATAR: FIRE AND ASH´ NÚMERO 1 EN LA TAQUILLA

Por EFE

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
´AVATAR: FIRE AND ASH´ NÚMERO 1 EN LA TAQUILLA

´Avatar: Fire and Ash´, la tercera entrega de la saga de James Cameron, continúa en el número 1 de la taquilla y ya ha alcanzado los 1.230 millones de dólares de recaudación, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

Este último fin de semana, la cinta que se desarrolla en el universo Na´vi ha sumado 21,3 millones solo en Estados Unidos, donde acumula 342 millones de dólares. A eso se suman 888 millones a nivel internacional para alcanzar los 1.230.

Una cifra que la sitúa en tercera posición en la taquilla mundial de 2025 -se incluye en ese listado porque se estrenó el 19 de diciembre-, solo por detrás de dos cintas de animación, la china ´Ne Zha 2´ (2.259 millones de dólares) y ´Zootopia 2´, con 1.654.

Pese a los buenos datos, esta tercera entrega de Avatar está aún lejos de la recaudación lograda por las dos primeras. La original, de 2019, logró 2.923 millones de dólares, lo que supone la mayor recaudación de la historia del cine.

Mientras que la tercera, ´The Way of Water´ (2022), recaudó 2.334 millones de dólares, que es la tercera mayor cifra de la historia. Entre ambas, se cuela ´Avengers: Endgame´ (2019), con 2.799 millones. 

