Avenged Sevenfold envía mensaje de apoyo a rehenes israelíes liberados

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- M. Shadows, vocalista de Avenged Sevenfold, envió un mensaje de apoyo a los rehenes israelíes Evyatar David y Guy Gilboa-Dalal, quienes regresaron a casa tras casi dos años en cautiverio. La música de la banda los acompañó espiritualmente durante su encierro.

El emotivo gesto del cantante se volvió viral en redes sociales y generó diversas reacciones entre los fans del grupo de metal originario de California, Estados Unidos, que visitará México próximamente.

Evyatar y Guy fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023 durante el ataque al Festival Nova en Israel, donde cientos de asistentes fueron asesinados y muchos otros tomados como rehenes.

Durante los dos años que pasaron en cautiverio, los amigos de la infancia se aferraron a la música de Avenged Sevenfold (A7X) como una forma de mantenerse libres y vivos emocionalmente.

Cuando se dio a conocer su historia, un grupo de seguidores israelíes de la agrupación logró contactar al equipo del grupo para contarles lo que su música había significado para los jóvenes.

Conmovido por su historia, M. Shadows grabó un video para los recién liberados, en el que expresó su apoyo y esperanza de conocerlos pronto:

"Evyatar y Guy, me emociona mucho saber que están en casa hoy. Hemos estado siguiendo su historia de cerca. Sabíamos que eran fans fieles de A7X y lo apreciamos muchísimo. Lo que han pasado es indescriptible, terrible. Ojalá podamos verlos pronto. Bienvenidos a casa".

El clip fue difundido por la cuenta oficial de fans israelíes @A7XIsrael. Poco después, el hermano de Guy compartió su reacción al mensaje:

"¿Nos vemos pronto? ¡No! ¡Ni hablar! ¿Crees que me conocería? Estoy en shock", exclamó entre risas y lágrimas.

Más tarde, el propio Guy Gilboa-Dalal confesó que escuchar nuevamente a la banda después de tanto tiempo fue "como si el alma se le saliera del cuerpo".

Fans criticaron a Avenged Sevenfold por guardar silencio sobre Palestina

La liberación de los rehenes fue parte de un acuerdo de paz tentativo negociado por Estados Unidos, que incluyó el intercambio de todos los rehenes israelíes vivos por casi 2 mil prisioneros palestinos.

El anuncio fue recibido con esperanza por ambas partes, tras dos años de guerra entre Israel y Gaza, que ha cobrado la vida de más de 64 mil palestinos, según informaron funcionarios de salud.

Avenged Sevenfold, reconocida como una de las bandas más influyentes del metal contemporáneo, ha abordado en su música temas de muerte, redención y resiliencia en canciones como "This Means War", "M.I.A." o "Danger Line".

Sin embargo, el mensaje de M. Shadows también despertó controversia. Algunos usuarios en redes sociales criticaron al vocalista por no haberse pronunciado antes sobre las víctimas palestinas. Hasta la fecha, el cantante no ha respondido a las críticas.