"AVENGERS: DOOMSDAY" REGRESAn LOS "x-men"

Por El Universal

Enero 07, 2026 03:00 a.m.
A
"AVENGERS: DOOMSDAY" REGRESAn LOS "x-men"

El Universo Cinematográfico de Marvel volvió a sacudir a sus fans con el lanzamiento del tercer teaser de "Avengers: Doomsday", un adelanto que no pasó desapercibido y que desató una ola de reacciones en redes sociales.

En apenas unos segundos, el avance dejó ver pistas clave que apuntan al esperado regreso de los "X-Men", alimentando teorías, nostalgia y grandes expectativas rumbo a una de las películas más ambiciosas de la saga.

Por medio de la plataforma X, Marvel Studios compartió el nuevo avance que causó furor entre los fanáticos de la franquicia.

