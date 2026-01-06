Muere repartidor en choque de motos en El Saucito

En un choque de motos registrado frente a la iglesia del Saucito, un repartidor de comida por aplicación perdió la vida mientras que el otro conductor resultó herido de gravedad y tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche del domingo, en que el ahora occiso se desplazaba sobre la avenida Fray Diego de la Magdalena, en los carriles de norte a sur, es decir, hacia el centro de la ciudad.

Fue un costado de la iglesia del Saucito en donde chocó de manera aparatosa contra el otro motociclista que se desplazaba en sentido contrario y a causa del impacto ambos cayeron al piso ocasionándose fuertes lesiones en todo el cuerpo.

Algunos testigos se dispusieron ayudarlos y llamaron a los cuerpos de emergencia, acudiendo los paramédicos al sitio para para prestarles los primeros auxilios, aunque desafortunadamente se percataron que el repartidor ya había pedido la vida víctima de las lesiones que presentaba y el otro motociclista se encontraba con lesiones graves, siendo llevado a un hospital para que recibiera la atención médica requerida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al sitio arribaron peritos de la Policía Municipal para realizar el reporte técnico del accidente y la zona fue acordonada en espera del resto de las autoridades para que se iniciaran las diligencias correspondientes.

Personal de la Fiscalía Científica de la Fiscalía General del Estado, acudieron a realizar el levantamiento del cuerpo del repartidor, que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.

El caso fue turnado ante el Ministerio Público para las diligencias respectivas y las motos participantes en el accidente fueron enviadas a una pensión particular.