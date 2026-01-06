Mujer pretendía ingresar al penal "cristal" y cocaína

Oficiales de la Guardia Civil Estatal detuvieron a siete presuntos vendedores de enervantes, evitando así la comercialización entre la población juvenil. Los sitios de intervención fueron en la capital potosina, delegación La Pila, en los municipios de Villa de Ramos y Salinas de Hidalgo.

En la capital potosina, la GCE detuvo a Fernando "N" de 29 años y a Ricardo "N" de 26 años, luego de asegurarles 21 bolsas con marihuana, detectados como principales distribuidores de sustancias nocivas en el sector sur de la zona metropolitana. Ambos cuentan con antecedentes criminales por presuntos delitos contra la salud.

A su vez, mediante los protocolos de revisión, efectuados en la hora de visita en el Centro de Reinserción La Pila, elementos de la GCE y de Seguridad Penitenciaria, detectaron a María "N" de 30 años, quien pretendía ingresar al lugar con 284 gramos de "cristal" y 40 gramos de cocaína, por lo que fue detenida y puesta a disposición de autoridades federales.

En el municipio de Villa de Ramos, resultaron detenidos Adolfo "N" de 20 años de edad y un adolescente de 16 años, detectados en la localidad "El Zacatón", con 10 dosis de metanfetaminas, tres de marihuana y 110 pesos, en billetes de diferentes denominaciones. Por último, en el municipio de Salinas de Hidalgo, Román "N" de 18 años, fue asegurado con 10 dosis de "cristal", así como Hugo "N" de 35 años, tras asegurarle 26 bolsas con marihuana y una camioneta en la que se desplazaba.

Las personas detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, con las sustancias aseguradas.