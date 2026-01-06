Azcárraga vende acciones de Televisa a Bernardo Gómez y Alfonso Angoitia

CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).- Grupo Televisa informó que Emilio Azcárraga Jean vendió una participación minoritaria de sus acciones en la empresa a Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega, quienes acordaron adquirirla en partes iguales.

De acuerdo con la comunicación enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la operación contempla la compraventa de 26 mil millones 332 mil acciones Serie "A" de la empresa.

Grupo Televisa precisó que el cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de condiciones y aprobaciones habituales para este tipo de operaciones, entre ellas la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio.

En el mercado accionario, los títulos de Televisa registraron movimientos moderados a la baja. En la Bolsa Mexicana de Valores, la acción retrocedió 0.47% para ubicarse en 10.66 pesos. En tanto, su ADR en el New York Stock Exchange mostró una caída de 0.33%, a 2.99 dólares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí