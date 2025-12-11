BAD BUNNY DISFRUTA DE LA LUCHA LIBRE EN CDMX

Bad Bunny ya se encuentra en México, y horas antes de ofrecer el primero de ocho conciertos que dio en el Estadio GNP Seguros el día de ayer, asistió, con todo y máscara, a la Arena México para disfrutar de la Lucha Libre.

El cantante quiso pasar desapercibido y además de usar máscara se cubrió con una sudadera, sin embargo algunos asistentes lo reconocieron y ya circulan videos del reggaetonero en uno de los recintos más emblemáticos para disfrutar de este espectáculo.

El llamado "Conejo Malo" disfrutó del show en la llamada "Catedral de la Lucha Libre" que se encuentra ubicada en la Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc.