Bad Bunny sorprende al asistir a la lucha libre disfrazado de Místico

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Bad Bunny, de gira en México, aprovecha su tiempo para disfrutar de la lucha libre y sorprende a todos al aparecer como Místico

Por El Universal

Diciembre 10, 2025 05:40 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- La Arena México se vistió de gala este martes al contar entre sus asistentes al cantante de Puerto Rico, Bad Bunny, en la tradicional función de lucha libre.

La estrella internacional, quien está en nuestro país para realizar una serie de presentaciones que inician este miércoles 10 de diciembre en el Estadio GNP, aprovechó su estancia en México para presenciar el pancracio.

El "Conejo Malo", con entradas agotadas para sus shows, visitó la Catedral de la Lucha Libre para ver a las figuras del CMLL, acompañado por varias personas de su equipo.

Con la máscara de Místico, una de las grandes estrellas de la empresa mexicana, Bad Bunny disfrutó del espectáculo y observó las llaves y vuelos de los estetas.

Luego de emocionarse y vivir intensamente la cartelera, que fue estelarizada por Titán y Místico frente a Niebla Roja y Ángel de Oro, el músico abandonó el inmueble escoltado por un gran equipo de seguridad.

La presencia de grandes figuras de la música y el espectáculo no es nueva en la lucha libre, un deporte que en 2025 ha tenido un gran impulso a nivel internacional y ha generado gran expectativa entre los fanáticos de todo el planeta.

