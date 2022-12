Bad Bunny tiene un regalo para sus fans que lo escucharon todo el año

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Bad Bunny, quien recientemente fue nombrado por Spotify como el artista más escuchado, por tercer año consecutivo, expresó su agradecimiento con sus fans en todo el mundo.

El intérprete de éxitos como "Tití me preguntó", la canción más escuchada del mundo según la revista Time, publicó en sus redes sociales que tenía un regalo para sus fans.

El cantante puertorriqueño publicó el videoclip de su canción "La Jumpa", junto con Arcángel, otro exponente del género urbano.

"Pa' toda la gente que me estuvo escuchando todo el año... ¡¡¡gracias!!!! Aquí les dejo un regalo junto a arcángel la fkn maravilla", publicó.

El video ya cuenta con más de tres millones de vistas en un día, por lo que logró posicionarse en los primeros lugares en tendencias de YouTube.

El cantante puertorriqueño no sólo es el artista más escuchado este 2022, tiene el álbum más escuchado del año en Spotify, clasificación que ya había encabezado en 2020 cuando saco YHLQMDLG.

La revista Time consideró que la canción "Tití me preguntó" es la canción más escuchada del mundo. La publicación también eligió su álbum como uno de los favoritos.