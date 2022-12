Bad Bunny y su travesía para llegar a Monterrey

A-AA+

El reggaetonero Bad Bunny ya dio su primer concierto en Monterrey, pero usuarios reportan lo complicado que está resultando el traslado a esa ciudad por las condiciones climáticas y la llegada al aeropuerto.

Un usuario de Twitter compartió un hilo en el que contó la "travesía" que vivió para recibir a Bad Bunny en Monterrey, hecho que calificó como "el día más Random de mi vida".

"Trabajo en la aviación privada y nos contrataron para recibir al Benito, entonces volé de Toluca (mi cd base) a Monterrey, para supervisar la operación en el aeropuerto Mariano Escobedo", comenzó el joven.

Fernando Apreza explicó que su intención era tener la posibilidad de sacarse una foto con Bad Bunny o tener un autógrafo del cantante urbano.

"Llegue al aeropuerto Mariano como a las 19:30 hrs del viernes, el vuelo de BB estimaba llegar a las 21:00. Entonces la neblina empezó a bajar mucho, a tal grado que cerraron el aeropuerto por qué estaba en mínimos de visibilidad (sic)".

Narró que nueve camionetas entraron a la plataforma para poder recogerlo, "ahí estábamos esperando, intentaron aterrizar dos veces sin éxito, entonces los desviaron a Saltillo, mi equipo y yo alertamos a nuestro agente allá para que los recibiera (aquí viene lo bueno)".

Hasta este punto el joven podría haber terminado su labor, pero el jefe de seguridad le informó que también debía ir hacia Saltillo. "Me dice: NO, tú te vienes con nosotros, súbete. Ahí está el video de las camionetas del convoy".

"Me subo a la camioneta con otros dos weyes y partimos para Saltillo tipo las 22:00 horas, es 1:15 de camino por tierra de MTY a SLW, salimos del aeropuerto Mariano Escobedo y estaba la policía estatal custodiándonos durísimo afuera del aeropuerto, nos escoltaron...".

"Parecíamos narcos"

"Como íbamos a otro estado no podían entrar, así que los weyes que iban atrás conmigo coordinaron nos dejaran en los límites de NL y entrando a Coahuila, la policía de Saltillo nos tomaría y guiaría. Agarramos camino para ir por Bad Bunny con todo el convoy, yo iba en la camioneta 1

"Íbamos en camino y nos dijeron que 3 camionetas no tenían suficiente fuel para llegar a Saltillo, tuvimos que parar en una OXXOGAS para cargar, neta parecíamos narcos, puras SUBURBAN 2022 de poca madre (sic)".

Al momento de que Bad Bunny supuestamente ya había aterrizado, Fernando Apreza y su equipo tardarían en llegar una hora al aeropuerto para recogerlo. "En ese Inter fue cuando Bb subió un reel en IG".

Contó que al momento de esperar recibieron una llamada de la policía estatal de Nuevo León que los acusaba por haber "robado" gasolina, asunto que el joven aclara, fue una acción cometida por otra camioneta que se había ido sin pagar, pero la confusión se pudo arreglar.

Al llegar al aeropuerto, explicó: "logramos coordinar el acceso de las camionetas a pie del avión pa que el bajara se subiera y nos fuéramos Alv, las maletas estaban listas para subirse a una Van específica para maletas traían como 35 (sic)".

El lugar contaba con la presencia de elementos de la Guardia Nacional, señaló en un relato, "los de seguridad a bordo del avión prohibieron tomar fotos o algo, no podías acercarte o te madreaban casi casi (los entiendo hasta cierto punto).

"Entonces la GN se puso ruda y los de seguridad también, le dije al jefe que calmara a su gente o para la salida íbamos a tener pedos, entonces los calmamos y BUM aparece Bad Bunny totalmente tapado cómo sale en el reel, lo vi 10 segundos y se metió en la camioneta.

"No pude sacar foto o video o algo, fue rapidísimo todo, estuvimos en Saltillo como 10 min por mucho", relató en un hilo de Twitter que ha sido muy comentado por otros usuarios de redes sociales.