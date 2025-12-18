logo pulso
Barack Obama comparte su top musical del 2025

Rosalía y Xavi se suman a la lista de artistas preferidos de Barack Obama.

Por El Universal

Diciembre 18, 2025 09:44 p.m.
A
Barack Obama comparte su top musical del 2025

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- Diciembre suele llegar acompañado de una serie de tradiciones que van, desde piñatas y villancicos, hasta una que se ha convertido en referente dentro del mundo del espectáculo: el top personal de Barack Obama.

Como ya es costumbre, antes de que termine el año, el expresidente publicó en sus redes sociales un listado con los libros, películas y canciones que marcaron sus últimos 12 meses, y con la que sorprendió a los usuarios.

Y es que, en el apartado musical el exmandatario estadounidense dejó ver que es un gran fan de géneros como el hip hop, el rock, el kpop y la música en español.

Entre los nombres que destacan el de la española, Rosalía y el de Xavi, una de las figuras icónicas de los corridos tumbados.

Mientras que la catalana figura con el tema "Sexo, Violencia y Llantas", el cantante estadounidense aparece con "En Privado", una colaboración con Manuel Turizo y uno de sus más grandes éxitos.

A estos artistas se suman las apariciones de otros latinos como Mora y De La Rose, incluidos con "Aurora", así como colaboraciones donde participa Myke Towers.

El resto del listado lo conforman Lady Gaga, Kendrick Lamar, Drake, BLACKPINK, Bruce Springsteen y SZA, junto a artistas de circuitos alternativos, en una mezcla que ha caracterizado las listas de Obama desde que comenzó a compartirlas públicamente.

Pero la lista no se limitó a lo musical. En el tema cinematográfico, Obama eligió títulos como "Una batalla tras otra", protagonizada por Leonardo DiCaprio; "Pecadores", de Michael B. Jordan; y "Hamnet", película incluída en el shortlist del Oscar 2026.

Barack Obama comparte su top musical del 2025
Barack Obama comparte su top musical del 2025

Barack Obama comparte su top musical del 2025

SLP

El Universal

Rosalía y Xavi se suman a la lista de artistas preferidos de Barack Obama.

