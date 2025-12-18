Barack Obama comparte su top musical del 2025

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- Diciembre suele llegar acompañado de una serie de tradiciones que van, desde piñatas y villancicos, hasta una que se ha convertido en referente dentro del mundo del espectáculo: el top personal de Barack Obama.

Como ya es costumbre, antes de que termine el año, el expresidente publicó en sus redes sociales un listado con los libros, películas y canciones que marcaron sus últimos 12 meses, y con la que sorprendió a los usuarios.

Y es que, en el apartado musical el exmandatario estadounidense dejó ver que es un gran fan de géneros como el hip hop, el rock, el kpop y la música en español.

Entre los nombres que destacan el de la española, Rosalía y el de Xavi, una de las figuras icónicas de los corridos tumbados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras que la catalana figura con el tema "Sexo, Violencia y Llantas", el cantante estadounidense aparece con "En Privado", una colaboración con Manuel Turizo y uno de sus más grandes éxitos.

A estos artistas se suman las apariciones de otros latinos como Mora y De La Rose, incluidos con "Aurora", así como colaboraciones donde participa Myke Towers.

El resto del listado lo conforman Lady Gaga, Kendrick Lamar, Drake, BLACKPINK, Bruce Springsteen y SZA, junto a artistas de circuitos alternativos, en una mezcla que ha caracterizado las listas de Obama desde que comenzó a compartirlas públicamente.

Pero la lista no se limitó a lo musical. En el tema cinematográfico, Obama eligió títulos como "Una batalla tras otra", protagonizada por Leonardo DiCaprio; "Pecadores", de Michael B. Jordan; y "Hamnet", película incluída en el shortlist del Oscar 2026.