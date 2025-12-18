Fuertes destrozos en carambola de tres camionetas

Tres camionetas participaron en una carambola en la carretera a Rioverde, en donde los daños materiales fueron considerables pero por suerte no se registraron personas lesionadas.

El hecho tuvo lugar cerca de las 11:00 horas de este miércoles, cuando una camioneta Toyota Hiace de color blanco, tipo panel, circulaba por los carriles centrales de la mencionada carretera en dirección del distribuidor Juárez hacia el Anillo Periférico Oriente.

Fue al llegar a la altura de la calle Ignacio Allende, en la colonia 21 de Marzo, en donde el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma chocó de frente contra la parte posterior de una camioneta Chevrolet Trax de color azul que también circulaba por ahí en esos momento.

Por el golpe recibido, la camioneta azul fue proyectada hacia adelante y también chocó contra otra camioneta Ford de color rojo, tipo pick up que transitaba adelante.

Por los dos impactos, el trasero y delantero, la camioneta azul terminó totalmente inservible mientras que los daños de las otras unidades fueron menores, aunque también de consideración.

En este caso no se reportaron lesionados y elementos de Tránsito Municipal de Soledad llegaron a tomar conocimiento, en espera que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio y mientras tanto las camionetas fueron enviadas a una pensión particular para las diligencias legales.