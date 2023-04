Barbie lanza su primera muñeca con síndrome de Down; así luce

CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (EL UNIVERSAL).- "Tú puedes ser lo que quieras ser" es la frase con la que Barbie pasó a la historia. La muñeca se incorporó a Mattel. Inc en 1959 y se convirtió en una de las creaciones más populares de la compañía. Ahora, lanzaron su muñeca con síndrome de Down.

El juguete fue inventado por la empresa estadounidense y llegó al mercado internacional. A finales de la década de los 50 se puso a la venta la primera Barbie, la cual tenía la clásica cabellera rubia con un traje de baño a rayas y apenas medía 27.9 centímetros.

Ruth Handler, empresaria de Mattel, fue la responsable del éxito de la muñeca. Durante una entrevista declaró: "Al crear a Barbie, mi filosofía fue que, a través de la muñeca, las niñas pudieran llegar a ser todo lo que quisieran... Barbie siempre ha representado a una mujer que elige por sí misma".

Mattel.Inc y la National Down Syndrome Society de Estados Unidos se unieron para crear a la muñeca, la cual cambió su diseño, así como los rasgos faciales y la silueta que tanto la caracteriza.

Lisa McKnight, vicepresidenta y directora Global de Barbie & Dolls de Mattel, aseguró que el juguete fue pensado meticulosamente y revisado por un grupo de médicos especialistas en síndrome de Down.

Mattel posee la línea de muñecas más diversa del mercado y Barbie desempeña un papel importante en las primeras experiencias de los niños, por lo que la propuesta se encamina a contrarrestar el estigma social a través del juego.

Con el lanzamiento, Barbie rendirá un homenaje a las personas con síndrome de Down y permitirá conectar a la comunidad con el personaje.



¿Cómo es la Barbie con síndrome de Down?

El juguete presenta un nuevo contorno de cara y un cuerpo con torso más alargado. También le modificaron detalles como el puente nasal, las palmas de la mano y lleva un vestido amarillo y azul, tonos asociados con la concientización sobre el síndrome de Down.

Otro de los rasgos que distingue a la nueva Barbie es la utilización de tobilleras ortopédicas, ya que algunas niñas y niños con dicha condición utilizan órtesis para tener un mejor soporte en los pies y los tobillos.