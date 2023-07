“Barbie”, las 17 canciones de la banda sonora

CIUDAD DE MÉXICO. - En el marco del lanzamiento de la película “Barbie” y de todo lo que a su alrededor de ella se ha generado, las expectativas también están puestas en la música que acompañará a la gran presentación.

Aquí, las 17 canciones del “Álbum de Barbie”, que saldrá a la luz junto a la película. Así, la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling pondrá a disposición piezas musicales y sus respectivos videoclips para sumarlas como una especie de bonus track.

1.-Lizzo – Pink.

2.-Dua Lipa – Dance The Night.

3.-Nicki Minaj & Ice

Spice – Barbie World.

4.-Charli XCX – Speed Drive.

5.-Karol G – Watati.

6.-Billie Eilish –

What Was I Made For?

7.-Tame Impala –

Journey To The Real World.

8.-Ryan Gosling – I’m Just Ken.

9.-Dominic Fike – Hey Blondie.

10.-Haim – Home.

11.-TBA - (nombre aun no

confirmado)

12.-The Kid Laroi –

Forever & Again.

13.-Khalid – Silver Platter.

14.-PinkPantheress – Angel.

15.-Gayle – Butterflies.

16.-Ava Max – Choose

Your Fighter.

17.-FIFTY FIFTY –

Barbie Dreams.