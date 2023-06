Béla, hija de Marcovich, denuncia abusos del guitarrista

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL).- La denuncia de violencia intrafamiliar que interpuso la familia Marcovich Martínez en contra del exguitarrista de Caifanes, Alejandro Marcovich, no es una novedad, pues esta demanda existe desde el 2014, sin embargo, esta es la primera vez que se conoce el caso de forma pública. Ha sido Béla, la hija mayor del músico, quien ha revelado algunos de los detalles del abuso que tanto ella, como su madre Gabriela y su hermano Diego vivieron a lo largo de años, pues recordó un episodio en que su padre trató de estrangular a su madre y fue ella quien tuvo que quitarle las manos del cuello.

La primera vez que tuvimos noción de este caso fue luego de que la periodista Lydia Cacho revelara que el músico no sólo era conocido por realizar comentarios racistas, sino que se le acusaba por intento de feminicidio, propinado en contra de su propia esposa, Gabriela Martínez. Poco después, la primogénita del músico -de 63 años- recurrió a su cuenta de Twitter para hablar de la violencia que su familia experimentó mientras todavía vivían con el guitarrista y, ahora, acaba de conceder la primera entrevista a medios televisivos, luego de conversar con "Ventaneando".

Esta tarde de martes, el programa de espectáculos mostró la primera parte de la entrevista que sostuvo con Béla, quien dio a conocer que su madre, Gabriela Martínez, denunció a su padre desde el 2014 por violencia intrafamiliar, por lo que ahora la familia cuenta con una orden de restricción para que el músico no pueda acercárseles, sin embargo, confió que por muchos años- vivieron en vilo, por la actitud y los comportamientos violentos que el músico tenía, además que, como figura paterna lo describió como "una presencia ausente".

"Una presencia ausente con la que no hay una conexión porque no te habla", señaló.

La joven recordó que, aunque su madre era consciente del daño que Marcovich causaba a la familia, se resistió por muchos años a separarse de él, pues pensaba que para sus hijos, lo mejor sería crecer con una familia unida pero, al final, resultó contraproducente, pues reconoció que han sufrido mucho: "Como familia ha sido difícil, triste, y una lucha, mi mamá intentó mucho que tuviéramos una imagen paterna que, lejos de ser mejor, lo empeoró, y paso de ser una ausencia a una presencia mala", destacó.

Fue entonces que, con los años, su madre se dio cuenta del daño que les causaba estar a lado de Alejandro, por lo que comenzó a poner límites, situación que -según recuerda Béla- produjo que el músico empezara a guardarles resentimiento, lo que produjo que hiciera muchas cosas para dañarlos a propósito, como ocurrió cuando la joven era una adolescente pues recuerda que, a sus 14 años, cuando sólo tenía una computadora para toda la familia, y ella la utilizaba para hacer la tarea, veía como su padre dejaba conversaciones abiertas en las que platicaba con otras mujeres y exhibía su cuerpo.

"El exhibicionismo es una agresión, también para tu mente y para tu alma", consideró.

Otro de los actos que más la lastimaron fue que su padre comenzó a intimidar sexual y afectivamente con compañeras de la escuela de Béla, a sabiendas que eran personas que ella conocía, pues la quería herir. "Sabe lo que te duele, sabe por dónde llegarte", estimó.

Fue así que la familia decidió irse a vivir a España, donde la joven estudió diseño. "Fue una idea de mi mamá que nos fuéramos lejos, no sabíamos si iba a acabar como una tragedia", destacó.

Sin embargo, tuvieron que regresar a México, cuando ocurrió la pandemia por Covid-19. En esa época, su madre y su padre llegaron a un acuerdo conciliatorio, para que Gabriela, Béla y su hermano menor, Diego, pudieran residir en el domicilio que habían compartido a lo largo de toda la vida, por lo que los cuatro volvieron a vivir juntos, sin embargo, la pacificidad duró muy poco tiempo, pues el músico volvió a violentarlos.

Entre los episodios que la joven compartió fue una ocasión en que su madre enfrentó a su madre y este comenzó a estrangularla por lo que ella tuvo que intermediar para que soltara a su progenitora: "La empezaba por empujar, de empujones a jaloneos, hasta intentarla ahorcar, yo le quité las manos del cuello", recordó.

Y aunque para Béla la situación ya era muy desgastante, tuvo que vivir una vez más con su padre, luego de que fuera diagnosticado con cáncer de próstata para cuidar de él, fue en esa época en la que el músico la lastimó de la clavícula, cuando tuvo un ataque de ira y comenzó a romper todo a su alrededor con un palo de escoba. Ahora, la joven vive en París, luego de tomar la decisión de definir la distancia que existe entre ella y su progenitor.