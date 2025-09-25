Belinda deslumbra en el desfile de Boss en Milán

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Semana de la Moda de Milán se celebra entre el 23 y el 28 de septiembre. Boss es una de las marcas que figura en el calendario de este importante evento internacional y la cantante Belinda estuvo entre las invitadas a su desfile.

La estrella pop, quien también es todo un icono de moda, deslumbró con su look y se robó la atención en el fashion show, donde intercambió palabras con David Beckham, figura emblemática del fútbol y embajador de la firma, y con Marco Falcioni, director creativo de Boss, entre otras personalidades.

"Realmente sorprendida con la colección Paradox...", escribió Belinda en sus redes sociales y compartió algunas imágenes de este momento con sus 18 millones de seguidores en Instagram.

El look de Belinda en el desfile de Boss

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El look de Belinda es minimalista y sofisticado. La cantante eligió vestir de colores claros para asistir al desfile de Boss. Lució pantalones beige de tiro alto y pernera holgada, con camisa de textura fluida en tono crema.

La tercera pieza elevó el look de la intérprete de "300 Noches": una gabardina clásica que llevó con mucho estilo sobre sus hombros. Sumó un cinturón fino y una corbata con lunares diminutos, el accesorio más chic del conjunto.

La actriz dio muestras del arte del layering en joyería al lucir varios anillos y brazaletes. En algunos momentos, posó con lentes café de exquisito estilo vintage.

Para la ocasión, llevó un peinado con el cabello suelto, con ondas suaves en las puntas; y lució un maquillaje natural con blush melocotón y labial rosa claro.

Boss presentó su colección primavera-verano 2026: Paradox, en la Semana de la Moda de Milán. Resalta una sastrería moderna, sofisticada y delicada, con cortes refinados y texturas fluidas.

En la paleta de colores conviven tonos como blanco, beige, crema, chocolate, gris y negro, en texturas matte y con sutil brillo.

La marca da impulso a pantalones amplios, drapeados ligeros, looks en capas y accesorios como corbata y turbante. Son looks ideales para unirse a la ola del ´office core´.