MUERE MICHORENA MÚSICO DE THREE SOULS IN MY MIND

Por El Universal

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
MUERE MICHORENA MÚSICO DE THREE SOULS IN MY MIND

Roberto “Oso” Michorena, primer bajista del Tri, de la época Three souls in my mind, murió, como confirmó a EL UNIVERSAL otro de los integrantes originales de la agrupación, el baterista Charlie Hauptvogel.

Hauptvogel fue compañero de mil batallas de “El Oso”, quien dejó el país para probar suerte al crear su propio sello discográfico en El Salvador.

Pronto, volvió a México para sumarse a Three soulds in my mind durante cinco discos. El fallecimiento de José Roberto Milchorena se dio este miércoles, 24 de septiembre, en punto de las 6:00 de la mañana, momento en que sus amigos cercanos fueron informados de su partida.

“Un amigo mío entrañable, mi hermano del alma, nos conocimos casi 60 años, estuvo en la formación del grupo cuando fuimos a a tocar Avándaro, estuvo conmigo hasta hace unos años, él ya estaba enfermo, después recayó, lo pararon y pues nunca se restableció totalmente”, señala Hauptvogel. 

