Belinda sorprende en concierto de Bad Bunny y revive polémica

CIUDAD DE MÉXICO.- La aparición de Belinda en el más reciente concierto de Bad Bunny desató euforia entre los fans de ambos artistas. Desde hace años, el Conejo Malo ha mencionado a la cantante en sus canciones y, aunque el encuentro en el escenario fue explosivo, muchos recordaron un episodio incómodo: aquella vez que "Beli" no pudo cantar ni una sola letra del boricua.

El cameo inesperado en Puerto Rico

Antes de viajar a España, donde residirá durante seis meses, Belinda hizo una parada en Puerto Rico para acompañar a Benito Antonio Martínez Ocasio —nombre real de Bad Bunny— en su residencia en el Coliseo de Puerto Rico (Choli).

Durante la interpretación de "Perro negro", canción en la que la menciona, la cantante apareció brevemente en el escenario. Los videos de ambos bailando ya circulan en redes y han generado comentarios de todo tipo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Ganando como siempre"

Los seguidores de Belinda no tardaron en relacionar su aparición con la frase que la hizo viral hace años: "ganando como siempre". La cantante atraviesa un gran momento profesional y se ha posicionado como una de las artistas pop con mayor aceptación.

Cuando no recordaba canciones de Bad Bunny

El reencuentro también trajo a la memoria un momento peculiar. En una transmisión en vivo realizada hace cinco años, mientras esperaba conectarse con su amigo Jared Leto, Belinda interactuaba con fans cuando alguien le pidió que cantara una canción de Bad Bunny.

Aunque intentó recordar alguna letra, no lo logró. En su esfuerzo, terminó imitando los característicos sonidos que el reguetonero suele incluir en sus temas. En su momento, muchos lo interpretaron como una burla; sin embargo, la intérprete de "Ángel" aclaró que solo buscaba recordar alguna canción, aunque sin éxito.