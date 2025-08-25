"Inquisición" de la UPSLP sanciona a alumnos por criticar su canción

Al menos diez estudiantes de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) fueron citados, reprendidos y sancionados tras expresar críticas contra un video musical producido por la institución.

Los jóvenes denuncian que fueron expuestos ante un comité de hasta doce funcionarios, encabezados por el abogado general, quien les leyó artículos del Código Penal del Estado y les advirtió de “posibles penas establecidas en la ley”, en lo que describen como un claro atentado contra la libertad de expresión.

Las expresiones se dieron en el grupo privado de Facebook Poli Memes, espacio creado por estudiantes y sin relación oficial con la universidad. Ahí, los alumnos cuestionaron que la UPSLP destine recursos a un tema musical —presentado como símbolo de identidad universitaria— en lugar de atender carencias en aulas y laboratorios. También criticaron la baja calidad artística de la canción. Ninguno de los comentarios revisados por este medio hacía referencias personales ni despectivas hacia los participantes del video.

Los alumnos relataron que fueron llamados uno por uno a la sala de juntas de rectoría. Frente a 10 o 12 directivos, entre ellos el abogado general, se les leyeron fragmentos del Código Penal y se les acusó de misoginia, machismo y discriminación.

“Nos dijeron que lo que escribimos podía tener sanciones previstas en la ley. Que estábamos incurriendo en delitos tipificados en el Código Penal. Fue una intimidación abierta, nos trataron como si fuéramos delincuentes”, narró uno de los estudiantes sancionados.

Al final, la universidad impuso suspensiones verbales de hasta 15 días, sin notificación escrita ni procedimiento formal. Los jóvenes temen que la sanción sea una estrategia para generar faltas acumuladas y provocar su baja automática. El episodio ha generado alarma entre la comunidad estudiantil. “Si hoy nos amenazan con sanciones penales por criticar una canción, mañana cualquiera puede ser expulsado por opinar distinto. Esto es censura pura”, señaló otra alumna.