Edicion Impresa
Por AP

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
Hallan a 3 hermanas sudanesas muertas en un bote

Barcelona, Esp.- Tres niñas hermanas murieron después de que una lancha de goma sobrecargada comenzara a hacer aguas en mal tiempo cuando intentaba cruzar el mar Mediterráneo hacia Italia, informó el domingo una organización alemana sin fines de lucro.

Las hermanas, provenientes de Sudán, un país devastado por la guerra, tenían 9, 11 y 17 años, y son las últimas víctimas conocidas de una ruta migratoria en el Mediterráneo que se ha cobrado más de 30,000 vidas desde que la Organización Internacional para las Migraciones comenzó a contar en 2014.

Voluntarios del grupo alemán RESQSHIP encontraron sus cuerpos después de rescatar a unas 65 personas de la precaria embarcación en aguas internacionales al norte de Libia en la noche del viernes al sábado. Se informó que una cuarta persona estaba desaparecida en el mar.

Su madre y su hermano estaban entre los sobrevivientes que fueron llevados a tierra en la isla italiana de Lampedusa el sábado por la noche, dijo el grupo.

La lancha de goma verde había zarpado temprano el viernes desde Zuwara, en el oeste de Libia.

"El bote estaba realmente sobrecargado y parcialmente desinflado", dijo Barbara Satore, una de las rescatistas, a The Associated Press. "Era una noche realmente oscura con olas de 1.5 metros (4,9 pies), y el bote había estado haciendo agua durante horas".

Cuando los rescatistas habían evacuado a alrededor de dos tercios de las personas a bordo, los cuerpos emergieron flotando en un charco de agua y combustible en el fondo del bote.

La madre permaneció en estado de shock y se sentó junto a los restos de sus hijas a bordo del barco de rescate, dijo Satore. Los familiares pidieron a la tripulación sábanas blancas y envolvieron los cuerpos con ellas.

