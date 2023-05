Biden celebra la vida de Tina Turner: "Cambió la música estadounidense para siempre"

Washington, 24 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró con un mensaje la vida y la carrera de la estrella del rock Tina Turner, fallecida este miércoles a los 83 años, al tiempo que dio sus condolencias a sus familiares.

"Además de ser un talento único en su generación que cambió la música estadounidense para siempre, la fuerza personal de Tina fue extraordinaria", dijo el mandatario demócrata, que recordó los abusos que la artista sufrió en su primer matrimonio.

Biden destacó en su mensaje, compartido por la Casa Blanca, que Turner fue la única mujer que ganó premios Grammy en las categorías de pop, rock y R&B, lo que demuestra su "versatilidad". La cantante obtuvo 12 premios Grammy a lo largo de su carrera.

"Sus bailes de alto octanaje fueron legendarios", aseguró el mandatario, recordando algunos de sus éxitos, como "Proud Mary", "The Best" o "What's Love Got to Do with It".

"Enviamos nuestro amor a su marido, Erwin, al resto de la familia Turner y a los fans de todo el mundo que hoy están de luto por la mujer que era 'simplemente la mejor'", concluye el mensaje.

Tina Turner se había retirado del mundo de la música en 2009, a los 70 años, con una prolífica trayectoria traducida en más de 200 millones de discos vendidos, 22 álbumes -12 de estudio, 3 en directo y 7 recopilatorios-.

Desde entonces, la intérprete se centró en su vida personal, casándose en Suiza -donde se acabó nacionalizando- en 2013, a los 73 años, con el productor musical alemán Erwin Bach, de 57, tras 27 años de relación.

Sufrió problemas de salud en la última década, como un cáncer de colon en 2016, y fue sometida a un trasplante de riñón tan solo un año después. Falleció este miércoles a los 83 años de edad en su casa en Kusnacht (Suiza).