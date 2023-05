Blur anuncia su nuevo disco, "The Ballad of Darren"

LONDRES (EFE).- El grupo de pop-rock británico Blur pondrá a la venta el 21 de julio el nuevo álbum "The Ballad Of Darren", su noveno trabajo y el primero desde 2015, del que ha compartido en internet el primer sencillo, "The Narcissist".



Con este tema, las leyendas del "britpop", que se conocieron de adolescentes en la ciudad de Colchester (este de Inglaterra) y tienen ahora entre 54 y 59 años, recuperan sus ritmos y melodías de juventud pero con un tono más maduro.

La banda debuta con este disco de diez canciones, del sello Parlophone, con un primer concierto este viernes en Colchester, al que seguirán otras citas este verano en el Reino Unido y varios países europeos, entre ellos España.

El grupo realizará un gran recital en el estadio londinense de Wembley los días 8 y 9 de julio, tras lo cual proseguirá su gira por el resto del mundo, con un concierto en Colombia en noviembre.

Este álbum, el primero desde "The Magic Whip" en 2015, ha sido producido por James Ford ("Arctic Monkeys" y "Foals", entre otros) y grabado en el Studio 13 en Londres y en el condado inglés de Devon.

Los miembros de la banda -Damon Albarn, Alex James, Graham Coxon y Dave Rowntree- han descrito el disco cómo una reflexión de dónde se encuentran ahora en su vida, después de varios años en que han desarrollado sus propios proyectos musicales y personales.