Bob Dylan lanza nueva edición de la serie 'Bootlegs'

El legendario músico estadounidense Bob Dylan publicará el próximo 31 de octubre la décimo octava edición de su serie 'bootlegs', llamada 'Through the open window, 1956-1963' y en la que relata su surgimiento y maduración artística, a través de más de un centenar de temas, informó este miércoles Sony Music Spain.

Dylan, de 84 años, comenzó la serie 'bootlegs' (contrabando) en 1991 para recuperar temas inéditos y descartes y en esta nueva caja incluye ocho discos con 139 temas que reflejan su crecimiento como compositor e intérprete desde Minesota hasta la bohemia Greenwich Village, en Nueva York.

En el volumen se incluyen actuaciones nunca antes publicadas, como grabaciones realizadas en clubes o en reuniones informales y el registro completo de la actuación histórica de Dylan en el Carnegie Hall el 26 octubre de 1963, mezclada a partir de las cintas originales, indica un comunicado.

El músico, compositor, cantante, poeta, pintor y ganador del Premio Nobel de Literatura en 2016 se sumerge en la época en que transformó canciones folclóricas tradicionales y bocetos líricos en algunas de sus canciones más grandes y perdurables, entre ellas 'Blowin in the Wind' y 'The Times They Are A-Changin', agrega la nota.

La caja contiene también cortes de grabaciones caseras y tomas descartadas de estudio y va acompañado de un libro de tapa dura con extensas notas del historiador estadounidense Sean Wilentz y más de cien fotografías.

Además de la edición de ocho discos, saldrán al mercado ediciones reducidas con una selección de 42 temas en formato de dos discos o cuatro vinilos. Los precios varían entre los 33,98 y los 59,99 dólares, según la web de Sony.