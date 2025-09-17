logo pulso
ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Juan Manuel Márquez lanza crítica a esquina del "Canelo"

Enfatizó la guardia izquierda de Terence Crawford fue la clave para la victoria

Por El Universal

Septiembre 17, 2025 01:52 p.m.
A
Juan Manuel Márquez/Foto: Archivo

Saúl "Canelo" Álvarez cayó el sábado por decisión unánime ante el Terence Crawford (42-0, 31 nocauts) en Las Vegas y entregó sus cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano.
Duro golpe para el púgil mexicano, que de inmediato desató críticas de exboxeadores y especialistas. Uno de ellos, Juan Manuel Márquez, quien lanzó su opinión en contra de la esquina tricolor, encabezada por Eddy Reynoso.
"Con todo respeto, limitado en algunos episodios, limitado y no tenía ninguna estrategia. También es parte de la esquina de no mandarlo a hacer otro tipo de cambio, eso es un problema, no hay un plan B, creo que la esquina tiene que ver en ese sentido", mencionó el Dinamita.
En el podcast BLCK MNKY TV Márquez enfatizó la guardia izquierda de Terence Crawford y aseguró que eso fue la clave para la victoria del nacido en Omaha, Nebraska.
"Canelo fue en algunos rounds competitivo, pero la técnica del boxeo, los contragolpes y creo que también usar muy bien la distancia de Crawford le hizo aspirar a la victoria; maneja las dos guardias y creo que les dio mejores resultados la guardia zurda", enfatizó.
"Canelo" Álvarez (63-3-2, 39 nocauts), de 35 años, poseía los cuatro cinturones del peso supermediano desde 2021 y los había defendido con éxito en seis ocasiones.

Juan Manuel Márquez lanza crítica a esquina del "Canelo"

México se enfrentará a Paraguay en amistoso previo al Mundial 2026

Promesa del boxeo mexicano es hallado muerto en Sonora

