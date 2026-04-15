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"BOULEVARD"LLEGARÁ A CINES

Por El Universal

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
A
"BOULEVARD"LLEGARÁ A CINES

En los últimos años, plataformas digitales como Wattpad se han convertido en un semillero de nuevas historias para la generación Z. En ese contexto nació "Boulevard", la novela de Flor M. Salvador que ahora dará el salto del internet al cine.

Con más de 70 millones de lecturas, la historia comenzó como un fanfiction en línea y posteriormente llegó a las librerías, consolidándose como un fenómeno dentro del género romántico juvenil.

"Boulevard" sigue la relación entre Hasley y Luke, dos jóvenes con vidas opuestas que se enamoran mientras enfrentan problemáticas como la depresión, las adicciones y las relaciones tóxicas. Más allá del romance, la historia explora el primer amor y sus consecuencias, mostrando cómo los personajes crecen a partir del dolor y las decisiones que toman.

El éxito del libro no solo se quedó en internet. La historia se expandió como saga con títulos como "Después de él", "Antes de ella" y "Eterno", consolidándose como una de las propuestas juveniles más populares de su generación. Ahora, con su llegada al cine este próximo jueves 16 de abril, "Boulevard" buscaría repetir su impacto, pero esta vez en la pantalla grande y llegando a adaptar más historias de su autora.

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