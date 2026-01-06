logo pulso
BRET HANNA-SHUFORD MUERE A LOS 46 AÑOS

Por El Universal

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
BRET HANNA-SHUFORD MUERE A LOS 46 AÑOS

El actor estadounidense Bret Hanna-Shuford murió este sábado, 3 de enero, tras padecer un tipo de linfoma de células T, descrito como "raro", que produjo el detrimento de su salud en un período relativamente corto, dio a conocer su familia en un comunicado.

Fue a través de la cuenta de Instagram "Broadway Husbands", que compartía con su esposo, el también actor Stephen Hanna-Shuford, que se dio a conocer la noticia de su fallecimiento:

"Es con gran tristeza que compartimos la noticia de que, a primeras horas de esta mañana, nos despedimos del más increíble hombre y papá del Universo. Bret Hanna-Shuford dejó este mundo en paz, con amor, rodeado de su familia. Nuestros corazones están rotos, pero seguiremos haciendo que se sienta orgulloso de nosotros".

Pese a que Bret tuvo algunas apariciones en televisión, como en "La ley y el orden" -o en la cinta "El lobo de Wall Street"- su carrera como actor floreció en los escenarios de Broadway, siendo parte de importantes obras como "La bella y la bestia" y "Wicked"; también se destacó en su participación con el Cirque du Soleil, con quien trabajó en la adaptación de "La Sirenita".

A Bret le sobrevive su esposo Stephen, con quien se casó en 2011, y el hijo que tienen en común, el pequeño Maverick, de tres años.

