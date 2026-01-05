Pareja muere arrollada por camioneta en Mexquitic

Trágica muerte tuvo una pareja originaria de la comunidad El Carrizal, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona, cuando a bordo de una motoneta intentó cruzar la carretera a Zacatecas y fue embestida por una camioneta, cuyo conductor no alcanzó a detenerse a tiempo para evitar el percance.

El hecho ocurrió alrededor de la una de la tarde de este domingo, cuando los ahora occisos viajaban a bordo de una motoneta color verde con negro, esto en el kilómetro 23 de la carretera a Zacatecas, a la altura de la comunidad de Derramaderos.

En ese sitio la pareja intentó cruzar los carriles para ingresar al área de la ciclovía, pero lo hicieron sin tomar precauciones debidas y fue así como los embistió una camioneta Chevrolet color blanco tipo panel, que se desplazaba en estos momentos por ahí con dirección a Zacatecas.

A causa del fuerte golpe la pareja fue proyectada por los aires cayendo a unos 30 metros del punto de impacto, mientras que la moto siguió desplazándose por alrededor de 50 metros más y la camioneta continuó su trayectoria errática hasta quedar trepada sobre la contención de la ciclovía.

Algunos testigos de inmediato procedieron a auxiliar al hombre y la mujer y llamaron a los cuerpos de emergencia, acudiendo al lugar los paramédicos de los Servicios de Salud de Mexquitic de Carmona, quienes les prestaron los primeros auxilios pero determinaron que por desgracia habían perdido la vida víctimas de los fuertes golpes que presentaban, por lo que se dio aviso al resto de las autoridades.

Como primeros respondientes acudieron elementos de la Policía Municipal de Mexquitic de Carmona, quienes procedieron aa acordonar el área en lo que arribaban los elementos de la Guardia Nacional para tomar conocimiento del accidente y se realizó la retención del conductor de la camioneta, quien en todo momento permaneció en el sitio a la espera de la llegada de las autoridades.

Respecto a los ahora occisos, se trató de un matrimonio originario de la comunidad de El Carrizal, perteneciente a Mexquitic y eran de entre unos 35 y 40 años de edad.

Peritos de la Vicefiscalía Científica realizaron el levantamiento de los cuerpos, enviándolos al Servicio Médico Legista en donde serían entregados a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales; el Ministerio Público, por su parte, realizaría las diligencias correspondientes para definirle la situación legal al conductor de la camioneta, quien quedó retenido en las celdas preventivas.