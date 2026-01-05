Asesinan a un conocido empresario tequilero
Guadalajara, Jal.- Después de ser privado de la libertad por un grupo de personas armadas, el empresario tequilero José Adrián Corona Radillo fue localizado sin vida el pasado 29 de diciembre a un costado de la carretera que lleva de Tonaya a Puerto Vallarta, informaron este domingo autoridades de Jalisco.
Según la información difundida ayer, el pasado 27 de diciembre, el empresario, presidente del Grupo Corona, que comercializa tequila, mezcal y otras bebidas alcohólicas, viajaba hacia Puerto Vallarta con su familia cuando fue interceptado por un comando.
Los sujetos despojaron de sus pertenencias a la familia, se llevaron al empresario por la fuerza y abandonaron al resto de la familia en la carretera.
Tras recibir el reporte de lo ocurrido, las autoridades estatales desplegaron un operativo para localizar al empresario y dos días más tarde, el 29 de diciembre, su cuerpo fue localizado a la orilla de la carretera por la que circulaba, cerca de donde fue privado de la libertad.
La FGE dio a conocer hasta este domingo el hallazgo sin vida del empresario tequilero, quien presentaba huellas de violencia e impactos de bala.
