Asesinan a un conocido empresario tequilero

Por El Universal

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Asesinan a un conocido empresario tequilero

Guadalajara, Jal.- Después de ser privado de la libertad por un grupo de personas armadas, el empresario tequilero José Adrián Corona Radillo fue localizado sin vida el pasado 29 de diciembre a un costado de la carretera que lleva de Tonaya a Puerto Vallarta, informaron este domingo autoridades de Jalisco.

Según la información difundida ayer, el pasado 27 de diciembre, el empresario, presidente del Grupo Corona, que comercializa tequila, mezcal y otras bebidas alcohólicas, viajaba hacia Puerto Vallarta con su familia cuando fue interceptado por un comando.

Los sujetos despojaron de sus pertenencias a la familia, se llevaron al empresario por la fuerza y abandonaron al resto de la familia en la carretera.

Tras recibir el reporte de lo ocurrido, las autoridades estatales desplegaron un operativo para localizar al empresario y dos días más tarde, el 29 de diciembre, su cuerpo fue localizado a la orilla de la carretera por la que circulaba, cerca de donde fue privado de la libertad.

La FGE dio a conocer hasta este domingo el hallazgo sin vida del empresario tequilero, quien presentaba huellas de violencia e impactos de bala.

