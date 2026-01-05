Maduro y Trump

"Venga por mí. Aquí los

espero en Miraflores. No se

tarde en llegar. Cobarde".

Nicolás Maduro

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La incursión de Estados Unidos a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, violó el derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas, como apuntó la presidenta Sheinbaum el sábado, establece que los miembros de la organización «se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado". Es tan inaceptable la incursión estadounidense en Venezuela como la invasión rusa de Ucrania.

La ley estadounidense permite la realización de operaciones militares en el extranjero para proteger vidas estadounidenses o para detener a prófugos de la justicia, pero no para ocupar o manejar un territorio. Sin embargo, el presidente Trump ha declarado: "Vamos a administrar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa". Una ocupación debe ser aprobada por el Congreso. Tampoco permite la ley el uso de las fuerzas armadas para tomar control del petróleo de otro país. Si hay indemnizaciones que el gobierno de Venezuela deba pagar por las expropiaciones de 2007 o de 1976, deben definirse en tribunales y solo en caso de rechazo podrán cobrarse de otra manera.

Por otra parte, Maduro era un dictador sangriento, peor que el chileno Augusto Pinochet, tan odiado por la izquierda, pero que aceptó el regreso a la democracia. Michelle Bachelet, la expresidenta socialista de Chile, denunció en 2022, como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, al régimen de Maduro: "Documentamos numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y colectivos armados, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención».

Maduro y Hugo Chávez arruinaron la economía venezolana, antes una de las más prósperas de Latinoamérica, mientras que ellos y la élite del "Socialismo del Siglo XXI" se enriquecían. El salario mínimo, esa medida que tanto le gusta a la 4T, era en Venezuela a fines de 1998, antes del gobierno de Chávez, de 100 mil bolívares mensuales, 176 dólares. En enero de este 2025 es de 130 bolívares (después de quitar muchas veces muchos ceros) que equivalen a 44 centavos de dólar, 7.92 pesos mexicanos al mes (Bloomberg en Línea). Ocho millones de venezolanos, de una población de 28.5 millones, tuvieron que emigrar ante la pauperización del país y la persecución política.

Maduro se robó cínicamente la elección presidencial del 28 de julio de 2024. Las autoridades electorales nunca presentaron las actas que habrían validado el resultado, pero la oposición recuperó más del 80 por ciento y las ha publicado en internet para escrutinio público. Se ha comprobado que son actas legítimas y que dan el triunfo a Edmundo González Urrutia por 67 por ciento de los votos contra 30 por ciento de Maduro.

Preocupa que, en lugar de impulsar la entrega del gobierno de Venezuela al presidente electo, González Urrutia, la Casa Blanca haya reconocido virtualmente a Maduro como presidente de Venezuela, cosa que negó el secretario de Estado Marco Rubio, y haya anunciado que colaborará con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, lo cual habría sido equivalente a dejarle el gobierno de Alemania a Joseph Goebbels tras la derrota de Hitler en 1945.

La Fiscalía General de Estados Unidos ha presentado acusaciones por narcotráfico contra Maduro y su esposa en una corte de Nueva York. Habrá que ver las pruebas, pero los especialistas coinciden en que Venezuela es un país poco importante en el narcotráfico. México sí lo es. Por eso inquieta la declaración de Trump: "Algo habrá que hacer con México".

Matanza

Y la matanza en México continúa. Ayer fue encontrado sin vida el cuerpo del empresario tequilero Adrián Corona, secuestrado el 27 de diciembre. La violencia es nuestra mayor crisis.

www.sergiosarmiento.com