logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Fotogalería

¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Britney Spears confiesa tener miedo a su familia

Detalles del mensaje que ha generado controversia en las redes

Por El Universal

Febrero 05, 2026 02:02 p.m.
A
Britney Spears confiesa tener miedo a su familia

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- Britney Spears ha compartido un mensaje en su perfil de Instagram (@britneyspears), en el que dice que "tiene suerte de estar viva" por el modo en que su familia le trató, según la cantante, quien también asegura que ahora les tiene miedo.

La intérprete, con 42 millones de seguidores en la red social, cerró su cuenta temporalmente en noviembre pasado tras una disputa con Kevin Federline, su exmarido y padre de sus dos hijos. Spears volvió a activarla poco después.

"Tengo mucha suerte de estar viva con la forma en que mi familia me trató (...) y ahora les tengo miedo. Es extraño cómo Dios trabaja de maneras misteriosas. (....) Para ser totalmente honesto con ustedes (el público), no importa lo que diga, nunca se responsabilizarán de lo que hicieron", argumenta la cantante.

Spears comienza su publicación asegurando que las personas necesitan sentirse conectadas unos con otros y no sentirse solos, pero advierte que aquellos a quienes su familia les diga que "ayudarlos es aislarlos y hacerlos sentir increíblemente excluidos, están equivocados".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Podemos perdonar como personas, pero nunca olvides", ha añadido.

En 2021, Spears puso fin a la tutela por la que su padre llevó las riendas de sus finanzas y vida personal durante casi 14 años. Libre de ese control, la vocalista de "Toxic" ha estado bajo los focos por algunas de sus publicaciones en redes sociales, donde sube habitualmente videos bailando y posando desinhibida.

Una de las últimas disputas que captó la atención de los medios ha sido con su exmarido Kevin que publicó un libro de memorias "You Thought You Knew", en el que decía estar preocupado por ella y aseguraba que "se ha vuelto imposible fingir que todo va bien".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Britney Spears confiesa tener miedo a su familia
Britney Spears confiesa tener miedo a su familia

Britney Spears confiesa tener miedo a su familia

SLP

El Universal

Detalles del mensaje que ha generado controversia en las redes

Laura Zapata comparte consejos con sus hijos tras video de Imelda Garza
Laura Zapata comparte consejos con sus hijos tras video de Imelda Garza

Laura Zapata comparte consejos con sus hijos tras video de Imelda Garza

SLP

Redacción

Maribel Guardia se ve involucrada en la situación de su exnuera Imelda Garza, generando reflexiones en Laura Zapata.

Julián Figueroa habría muerto por implante de naltrexona: Garza Tuñón
Julián Figueroa habría muerto por implante de naltrexona: Garza Tuñón

Julián Figueroa habría muerto por implante de naltrexona: Garza Tuñón

SLP

El Universal

Imelda Garza Tuñón revela detalles impactantes sobre la muerte de Julián Figueroa y el implante de naltrexona que habría sido mortal.

El Teatro Blanquita y El Santo, entre aplausos y tragedia
El Teatro Blanquita y El Santo, entre aplausos y tragedia

El Teatro Blanquita y "El Santo", entre aplausos y tragedia

SLP

El Universal

Rodolfo Guzmán Huerta, conocido como El Santo, deja un legado en el Teatro Blanquita tras su trágica muerte en escena.