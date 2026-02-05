Julián Figueroa habría muerto por implante de naltrexona: Garza Tuñón

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- En medio de la guerra de declaraciones entre Imelda Garza Tuñón y su exsuegra Maribel Guardia, por información sobre Julián Figueroa, fallecido en 2023, la joven, con quien Julián tuvo un hijo, reveló que el cantante tenía puesto un implante de naltrexona que al combinarse con sustancias tóxicas, fue mortal.

Imelda responsabilizó de lo sucedido a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, con quien ya no tiene relación familiar desde hace un año, Imelda contó detalles sobre los últimos meses de la vida de Julián, detalles completamente desconocidos.

A Imelda le parece muy injusto que en redes algunas personas la señalen como la responsable de la muerte de Julián o que sospechen que ella lo hay envenenado, por el contrario, aclaró que cuando llevaron a Julián a que le pusieran dicho implante, ella no estaba enterada.

Reveló que Marco llevó a Julián a que le pusieran ese implante a Torreón por el mes de marzo, después de que Figueroa terminó de grabar una telenovela, y aunque las recomendaciones fueron que Julián debía quedarse en ese lugar, habría sido Marco Chacón quien no lo permitió.

Julián, según las declaraciones de Imelda, seguía con su con sumo de sustancias, lo cual fue contraproducente, ya que le causó una parálisis parcial del cuerpo.

"El doctor le advirtió que si le ponía ese implante de naltrexona tenía que quedarse ahí, y Marco no accedió a que se quedara; Julián no deja las adicciones, se empieza a convulsionar, pierde movilidad del lado izquierdo del cuerpo, perdió un poco de movilidad, sí, y su mamá por eso no lo quiso meter a rehabilitación"

Imelda lamentó que por un mal actuar de Chacón, ella se hay quedado sin esposo y su hijo sin padre.

"Si lo hubieran metido a rehabilitación, yo ahorita tuviera esposo y José Julián tendría un papá", lamentó.

¿Qué es un implante de naltrexona y para qué sirve?

El implante de naltrexona es un pellet estéril insertado subcutáneamente, usualmente en el abdomen o glúteo, mediante un procedimiento ambulatorio rápido para tratar la dependencia a opioides y alcohol.

Libera naltrexona gradualmente durante 2 a 6 meses, bloqueando los receptores opioides en el cerebro, reduciendo el deseo de consumo y previniendo recaídas.

Es una herramienta efectiva de liberación sostenida que elimina la necesidad de tomar medicación diaria, pero debe combinarse con terapia conductual.

Función: Actúa como antagonista, bloqueando los efectos euforizantes de los opioides (heroína, fentanilo, oxicodona) y reduciendo el deseo por el alcohol y cocaína.

Procedimiento: Se coloca bajo anestesia local, durando menos de 10 minutos, y permite retomar actividades diarias casi de inmediato.

Duración: Los implantes suelen liberar el medicamento durante un periodo de 3 a 6 meses.

Efectos Secundarios: Pueden incluir dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal, trastornos del sueño, irritabilidad y dolor en el sitio del implante.

Recomendación: Se considera más efectivo cuando se acompaña de un tratamiento integral que incluye terapia de salud mental y asesoramiento.

El implante no causa adicción, sedación ni euforia, y es ideal para pacientes que no han tenido éxito con la naltrexona oral diaria. Consumir drogas, particularmente opioides (heroína, fentanilo, morfina, oxicodona, codeína), teniendo puesto un implante de naltrexona es extremadamente peligroso y puede tener consecuencias mortales.