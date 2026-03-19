BTS alista su regreso a los escenarios en Seúl

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- Los fanáticos de

esperaron casi cuatro años para volver a ver reunido al grupo de K-pop. Ahora, el septeto celebra su

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, primero con el lanzamiento de su álbum "ARIRANG" ely, poco después, con unen la Plaza Gwanghwamun de Corea del Sur, el sábado 21.Este jueves, el grupo declaró en un, retomado por medios locales, que se siente "" por reencontrarse con sus fans antes del evento. Se espera que la presentación atraiga a unas, muy por encima de las 22 mil entradas disponibles.Desde, comenzaron los, incluyendo medidas para prevenir cualquierpidió a sus seguidores colaborar paray la seguridad. "Haremos todo lo posible para ofrecer una gran actuación y les pedimos a todos los presentes que se mantengan a salvo", dijo el miembro. Además, expresó supor actuar en un lugar tan significativo, tradicionalmente reservado para eventos políticos.Lanzamiento de "ARIRANG"El quinto álbum de RM,, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se lanzará el 20 de marzo e incluiráen las que participaron todos los integrantes. "ARIRANG" toma su nombre de una canción folclórica coreana, reflejando la identidad, las raíces y el concepto del disco. El sencillo principal, "Swim", y su videoclip también se estrenarán este viernes.En México, el álbum estará disponible desde la noche de este, considerando lacon Corea.Próximatambién se prepara para unaque comenzará enen Corea del Sur y continuará por Asia, América del Norte, Europa y América Latina. En México, las fechas programadas son el 7, 9 y 10 de mayo.