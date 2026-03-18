BTS anuncia su regreso grupal en The Tonight Show

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- Después de años de pausa como grupo,

, la banda surcoreana integrada por RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jung Kook anunció su

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

a "" con dos episodios consecutivos que marcarán su primera aparición grupal en un late night desde 2021.Elson las fechas de ladea Jimmy Fallon que forma parte de una estrategia mucho más amplia que acompaña el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, "", que estrena el viernes.El miércoles 25, el grupo ofrecerá una, su primera como septeto tras cumplir con elen Corea del Sur y presentará una de las canciones del nuevo disco. Un día después, el jueves 26, regresarán al mismo escenario para interpretar un segundo tema.En, el grupo protagonizó unaen el show de Fallon, desde entonces, aunque algunos integrantes aparecieron de manera individual, no habían vuelto juntos." será sudesde "Proof" (2022) y llega tras meses de expectativa alimentada directamente por la banda. Antes del anuncio oficial, algunos fans recibieron cartas escritas a mano con una pista, la fecha "2026.3.20".El, inspirado en una, es una conexión con sus raíces, pero también un intento por redefinir su identidad tras años de evolución individual.está preparando unaque acompañan estey que buscan reconectar con suElse estrenará enel especial ": The Comeback Live|", una presentación en vivo pensada como evento global. Días después, el 27 de marzo, llegará el documental ": The Return", que promete mostrar el proceso detrás de este reencuentro.A esto se suma unpara fans en, donde el grupo no solo interpretará música, sino que tambiénen un formato más cercano.Los episodios también contarán con otros invitados. El 25 de marzo participará la actriz, mientras que el 26 estaránTransmitido desde eldelen, "" es una plataforma clave para lanzamientos musicales globales. Con casi 70 años de historia en la televisión estadounidense, el programa sigue siendo un termómetro cultural para medir el impacto de los artistas en el mercado internacional.