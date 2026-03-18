Conocer las opciones para retiro del Afore y cuándo solicitarlo

Tu cuenta individual representa años de esfuerzo y aportaciones constantes. Aunque el objetivo principal del retiro del Afore es garantizar tu bienestar durante la jubilación, existen situaciones específicas donde la ley te permite disponer de una parte de estos recursos antes de llegar a la edad de retiro.

Entender cuándo se puede retirar el Afore y cómo puedes acceder a tu ahorro te ayudará a tomar decisiones informadas que protejan tu patrimonio futuro. Los retiros no sólo son al cumplir semanas en específico, edad o saldo acumulado, puedes retirar montos parciales en tres casos en particular.

1. Retiro del Afore por desempleo: apoyo en momentos difíciles

El retiro parcial por desempleo puede ser equivalente a 30 días de tu último Salario Base de Cotización con un límite de 10 veces el salario mínimo mensual general que rija en la Ciudad de México (Modalidad A), o lo que resulte menor entre 90 días del Salario Base de Cotización del Trabajador de las últimas 250 semanas o el 11.5 % de los recursos acumulados en la subcuenta de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (Modalidad B).

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Para solicitar este beneficio debes tener al menos 46 días en situación de desempleo y no haber ejercido este derecho durante los 5 años anteriores al trámite. Además, necesitas contar con una Cuenta Individual registrada en una administradora y tener actualizado tu Expediente de Identificación con enrolamiento biométrico.

Es crucial entender que al realizar un retiro parcial por desempleo, el IMSS efectuará un descuento de semanas cotizadas que será proporcional al monto de los recursos retirados de la subcuenta de RCV. Sin embargo, las semanas cotizadas podrán ser recuperadas realizando aportaciones parciales o totales a dicha subcuenta.

2. Retiro del Afore por matrimonio: apoyo para tu nueva etapa

Es la prestación en dinero equivalente a 30 días de salario mínimo general, proveniente de la cuota social que aporta el Gobierno Federal a la cuenta individual, que puede retirar un trabajador asegurado a través de la Afore cuando contrae matrimonio civil. Este beneficio representa un apoyo económico único para quienes inician una vida en pareja.

Para acceder a este retiro del Afore debes tener acreditado un mínimo de 150 semanas ante el IMSS en el seguro de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez a la fecha de celebración del matrimonio, no haber obtenido este derecho con anterioridad y estar vigente como asegurado.

Una ventaja importante es que el retiro por matrimonio es un beneficio al que accedes cuando te casas por lo civil, sólo puedes solicitarlo una vez y no implica un descuento de semanas. Esto significa que, a diferencia del retiro por desempleo, no afectará tus semanas cotizadas para la pensión.

En caso de haber dejado de pertenecer al Régimen Obligatorio, se podrá solicitar la prestación si el matrimonio fue contraído dentro de los 90 días hábiles contados a partir de su baja. Esto te brinda flexibilidad si tu situación laboral cambió recientemente.

3. Retiro de aportaciones voluntarias: flexibilidad en tu ahorro

Además de los retiros por desempleo y matrimonio, existe una tercera opción que muchos trabajadores desconocen: el retiro de aportaciones voluntarias. Estos recursos representan el ahorro adicional que has realizado por tu cuenta, más allá de las aportaciones obligatorias.

Los ahorros de la subcuenta de aportaciones voluntarias de tu Afore pueden ser retirados en efectivo o bien puedes utilizarlos para aumentar el monto de tu pensión si así lo decides. Esta flexibilidad te permite usar tus aportaciones voluntarias según tus necesidades financieras del momento.

Para retirar tus aportaciones voluntarias de corto plazo, generalmente debes esperar al menos seis meses desde tu primera aportación o desde tu último retiro. El proceso es más sencillo que los retiros por desempleo o matrimonio, ya que se trata de recursos que has aportado voluntariamente y no afectan tus semanas cotizadas.

Requisitos para el retiro del Afore: documentación necesaria

Para cualquier tipo de retiro parcial, necesitas cumplir con requisitos específicos de documentación. Debes presentar identificación oficial vigente (INE, Pasaporte o Matrícula Consular), estado de cuenta bancario a nombre del trabajador, con cuenta CLABE de origen nacional o su análoga cuando se trate de una cuenta bancaria abierta en el extranjero, y en el caso de matrimonio, el Acta de Matrimonio.

Es fundamental contar con tu Expediente de Identificación actualizado. Este expediente incluye tus datos personales, identificación oficial, comprobante de domicilio y registro biométrico. Si no lo tienes actualizado, deberás acudir a un módulo de atención con tu identificación oficial, CURP, NSS, RFC, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y correo electrónico.

Comprender las opciones disponibles para el retiro del Afore te permite tomar decisiones financieras más informadas y responsables. Ya sea que enfrentes una situación de desempleo, estés por contraer matrimonio o necesites acceder a tus aportaciones voluntarias, conocer los requisitos y procedimientos correctos es esencial para proteger tu patrimonio.