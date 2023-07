BTS: el costo del libro por el décimo aniversario de la banda

CIUDAD DE MÉXICO, julio 14 (EL UNIVERSAL).- La banda de k-pop BTS es una de las más reconocidas del ambiente y una de las que más éxitos han puesto en el mercado de la música internacional. BTS está compuesta por los siete integrantes Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, quienes se encargan de escribir y producir la mayoría de sus canciones.



El pasado 9 de julio, BTS llevó a cabo el lanzamiento de su libro "Beyond the story: crónica de 10 años de BTS" con el que celebra el aniversario de ARMY, el grupo de fanáticos de la banda surcoreana. ARMY significa "Adorable Representative MC for Youth" que en su traducción al español significa "Adorables Representantes MC para la Juventud".



El libro "Beyond the story: crónica de 10 años de BTS" es sin lugar a dudas un material revolucionario para los millones de seguidores de la banda de K-Pop. Se trata de un ejemplar autobiográfico que está en dos versiones, coreana e inglés, pero que en septiembre próximo será lanzado en español.



El libro con la historia de BTS ya está en preventa en el continente americano, en las versiones mencionadas, y tiene un valor de 500 pesos mexicanos en promedio. Dependiendo del lugar en donde lo compres y el modo en que llegue a tus manos, ese número se modificará.



Actualmente, algunas librerías con venta online han publicado la preventa del libro aniversario de la banda BTS con la aclaración de que se tratará del libro físico y en español. Además, aclaran que el valor exhibido tiene una vigencia hasta el 6 de septiembre y que los ejemplares de la banda de k-pop será entregados a los compradores luego del 7 de septiembre próximo.