BTS presenta su nuevo álbum Arirang y un mensaje emotivo para ARMY

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- La conexión entre BTS y ARMY ha sido el motor que ha sostenido al grupo incluso durante su ausencia. Tras casi cuatro años de pausa, el septeto de K-pop confirma su regreso a la música, con una gira y con el anuncio de su nuevo álbum, Arirang, noticia que estuvo acompañada de un mensaje especial dedicado a sus fans.

A través de Apple Music, al visitar la página del próximo álbum de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, aparece un clip titulado "ARMYRANG". En el audio de 30 segundos, el líder del grupo, RM, da la bienvenida con la frase: "¡Aquí estamos, BTS!".

Posteriormente, cada integrante comparte una línea. "Estamos muy emocionados de compartir nuestro nuevo álbum, Arirang", expresa RM.

Jin continúa: "Este álbum refleja la combinación de nuestro camino hasta ahora como BTS", mientras que SUGA agrega: "Y también nos define en nuestros propios términos".

j-hope señala que llevaban mucho tiempo esperando el momento de volver a trabajar juntos, y Jimin añade: "Preparamos este álbum pensando en nuestros fans".

Mientras que V detalla que en este quinto proyecto musical "cada canción tiene una historia y una vibra únicas, así que esperamos que las disfruten todas".

El mensaje concluye con Jung Kook, el integrante más joven del grupo, quien agradece a su comprometido fandom: "Gracias por estar siempre a nuestro lado. Son nuestra mayor inspiración".

Arirang, anunciado oficialmente este jueves, 15 de enero, a través de Weverse, está previsto para lanzarse el próximo 20 de marzo y marcará el primer disco grupal de BTS en tres años y nueve meses, periodo en el que cada integrante desarrolló proyectos en solitario.

Los miembros estuvieron profundamente involucrados en la creación del álbum, aportando sus propios pensamientos, emociones y colores, además de plasmar musicalmente las experiencias y dificultades que han atravesado a lo largo de su trayectoria.

El disco incluirá canciones con historias reales. Su título hace referencia a Arirang, una canción folclórica tradicional coreana que ha existido durante siglos y que, aunque no es el himno nacional oficial, simboliza anhelo, esperanza y el camino que une la separación con el reencuentro.

Con este proyecto, BTS parece reconectar con sus raíces culturales mientras continúa escribiendo un nuevo capítulo en su historia.

Arirang se lanzará en cuatro presentaciones distintas: Rooted in Korea, Rooted in Music, Living Legend y Weverse Albums, cada una acompañada de material coleccionable como libros fotográficos, tarjetas, pósters y empaques especiales.

El lanzamiento también incluirá ediciones en vinilo y versiones individuales dedicadas a cada integrante del grupo. La preventa dará inicio este viernes a las 11:00 a. m. (hora de Corea), y estará disponible a través de Weverse Shop y puntos de venta seleccionado

México también se prepara para la llegada de BTS en mayo próximo como parte de su gira mundial.