bts REGRESARÁ A MÉXICO EN 2027

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que la banda surcoreana BTS, el grupo de k-pop más reconocido del mundo, regresará al país en 2027.

"Regresa BTS en el 2027 a México. Ya les vamos a dar las fechas", anunció la mandataria durante su conferencia en la capital mexicana, en la que compartió un video del encuentro que sostuvo el miércoles con los integrantes del grupo en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum afirmó que hizo la propuesta directamente a la banda tras transmitirles "una demanda popular" de sus seguidores mexicanos, conocidos como Army, quienes desde hace meses pedían más conciertos debido a la alta demanda de boletos para sus presentaciones en la Ciudad de México.

"Les hice una propuesta: ¿quieren regresar el próximo año a México?", relató la presidenta, quien aseguró que los integrantes respondieron afirmativamente, aunque todavía deberán revisar su agenda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí