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BTS Y SUS CANCIONES SORPRESA EN CDMX

Por Redacción

Mayo 11, 2026 03:00 a.m.
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BTS Y SUS CANCIONES SORPRESA EN CDMX

La banda de k-pop surcoreana BTS, ha causado furor desde su llegada a México. Aunque el ARMY nacional ha demostrado disfrutar cada instante del concierto, sin duda alguna, uno de los momentos más esperados de cada noche son la canciones sorpresa, las cuales cambian en cada show y suman a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook a la tradición que decenas de artistas han implementado durante sus espectáculos.

Estas son las canciones sorpresa que BTS ha cantado en sus conciertos de México

La noche del 7 de mayo BTS deleitó al ARMY mexicano con "Boy in Luv" y "So What", dos canciones con profundo significado para el fandom de la banda.Ninguna de las canciones había sido interpretada por el grupo en fechas anteriores de la gira..

"Boy In Luv" pertenece a su álbum lanzado en 2014 Skool Luv Affair; mientras que "So What" forma parte de Love Yourself: Tear, álbum lanzado en 2018.

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Inundan de pop surcoreano a sus ARMY en el primero de 3 conciertos en la CDMX.

En su segunda fecha en México, BTS sorprendió a los fans cantando "Just One Day" y "We Are Bulletproof Pt.2", temas alusivos al inicio de su carrera.

Una vez más, la banda optó por una canción de su segundo álbum de estudio Skool Luv Affair con "Just One Day"; asimismo, BTS se remontó al inicio de su trayectoria musical con "We Are Bulletproof Pt.2", uno de los temas principales en su álbum sencillo debut 2 Cool 4 Skool, de 2013.

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