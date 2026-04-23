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BUTLER Y JORDAN EN ´MIAMI VICE´

Por EFE

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
A
BUTLER Y JORDAN EN ´MIAMI VICE´

El actor estadounidense Austin Butler y el oscarizado Michael B. Jordan 

protagonizarán la adaptación a la gran pantalla de ´Miami Vice´, la serie de televisión de la década de 1980 que explora el glamour y la corrupción de Miami.

      Ambos artistas han firmado para interpretar a Ricardo ´Rico´ Tubbs (Jordan) y Sonny Crockett (Butler), dos 

detectives encubiertos que se infiltran y combaten el narcotráfico y otros elementos criminales en el sur de Florida, según informó este miércoles la revista Deadline.

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     El proyecto tendrá por título ´Miami Vice´85´ y prevé su estreno el 6 de agosto de 2027 a través de Universal Pictures.

Esta versión al cine de la serie de televisión que alcanzó la popularidad en EE.UU. por los trajes de colores pastel que usaban los protagonistas, estará inspirada en el episodio piloto y la primera temporada de la serie policial.

Michael Mann ya realizó en 2006 una adaptación de la serie para la gran pantalla protagonizada por Colin Farrel y Jamie Foxx.

Tras alzarse este año con el Óscar a mejor actor por su aclamada doble interpretación en ´Sinners´ (´Los Pecadores´), Jordan dirigirá, protagonizará y producirá una nueva versión de ´Thomas Crown Affair´ (´El caso Thomas Crown´) para Amazon MGM.

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