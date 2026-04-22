Casi linchan taxistas a camionero a causa de un accidente vial

A raíz de un leve accidente vial, un grupo de taxistas intentó linchar a un camionero de la ruta San José de Gómez, armaron un escándalo y pusieron en riesgo la integridad de los pasajeros, al final los dos protagonistas del percance fueron detenidos por lesiones mutuas.

Según los hechos, cerca de las cinco de la tarde de este martes, un grupo de taxistas persiguieron al camionero por la carretera a Rioverde, ya que éste momentos antes había impactado contra uno de sus vehículos y pretendían cobrarle los supuestos daños.

Se trataba del camión número económico 100 de la ruta San José de Gomez-Satélite, el cual llevaba una cantidad considerable de pasajeros.

Sin importar ponerlos en riesgo, los ruleteros le cerraron el paso a la altura de la comunidad de Jassos y se lanzaron contra el chofer tratando de golpearlo, pero éste tuvo que cerrar la puerta para impedir que entraran por él.

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Debido a esto y ante el temor de resultar afectados, los usuarios tuvieron que salirse del camión por las ventanillas, incluso algunos sufrieron crisis nerviosa ya que los ruleteros rompieron cristales de la unidad.

No obstante, al lugar llegaron la Guardia Civil Estatal quienes procedieron a la detención tanto del camionero como del taxista que participó en el accidente, ya que se acusaban de lesiones mutuas.

Ambos fueron llevados ante el Ministerio Público para que se les defina su situación legal, en tanto que las unidades que manejaban fueron enviadas a una pensión.